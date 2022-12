Valósággal rászállnak a hitelminősítők Magyarországra – Van félnivalónk?

Az utóbbi években az volt megszokott, hogy a három nagy hitelminősítő kétszer vizsgálta felül Magyarország adósbesorolását, vagyis összesen volt hat vizsgálat egy évben. 2023-ban viszont a Fitch és a Standard & Poor’s is háromszor vizsgálódik majd, így összesen nyolc alkalomra lehet számítani a cégek naptárai alapján. Ez pedig egybeesik azzal, hogy hosszú évek után megint „izgalmas” lehet a magyar hitelminősítés alakulása, hiszen már idén komoly kockázatokra figyelmeztettek a hitelminősítők.

Szokatlanul sok felülvizsgálat jön 2023-ban

Néhány éve egy uniós szabály miatt a hitelminősítőknek előzetesen közzé kell tenniük egy naptárat arról, mikor vizsgálják felül az egyes országok adósbesorolásait. Ezek a naptárak általában december közepén jelennek meg. Az előzetesen megállapított dátumoktól persze rendkívüli esetben eltérhetnek a cégek.

Eddig az volt a megszokott, hogy a három nagy hitelminősítő kétszer vizsgálta Magyarországot évente, nagyjából fél év eltéréssel, de ugyanez a legtöbb országra is igaz. Most azonban az eddigi hat helyett nyolc vizsgálat lehet 2023-ban, hiszen a Fitch és az S&P is három dátumot adott meg előzetesen.

Látható, hogy nincs semmi rendkívüli az évi három felülvizsgálatban, nem előírás, hogy csak kétszer értékelhetnek egy országot. Ugyanakkor nem csak az derül ki, hogy a Fitch és az S&P a megszokottnál többször jön majd hozzánk, hanem az is, hogy nem sokat várnak az év elején, januárban mindkét cég kipipálja első 2023-as értékelését.

De miről dönthetnek ezekben az időpontokban a hitelminősítők? Szokás szerint több lehetőségük van:

A legerősebb az adósosztályzat módosítása (fel- vagy leminősítés).

Változhat a besorolás kilátása (pozitív, stabil vagy negatív), ami egy esetleges jövőbeli lépés előfutára lehet.

Kiadhat részletes elemzést a cég úgy is, hogy nem változtat a besoroláson vagy a kilátáson.

Természetesen az is egy lehetőség, hogy „semmit nem mondanak”, csak röviden jelzik, hogy változatlanul hagyják a besorolást.

Hogy áll most Magyarország?

Jelenleg a magyar osztályzat mindhárom hitelminősítőnél két fokozattal áll a befektetésre ajánlott kategória határa felett. A Fitch és az S&P esetében ez BBB besorolást jelent, míg a Moody’s esetében más a kategóriák neve, de a Baa2 ugyanennek felel meg.

A kilátás az S&P esetében idén augusztus óta negatív, a másik két minősítőnél pedig stabil. De mit jelent pontosan a kilátás? A Standard & Poor’s augusztusi elemzésében úgy fogalmazott, hogy "egy a háromhoz az esélye" annak, hogy két éven belül leminősítik az országot, amennyiben a magyar növekedési vagy költségvetési kép érdemben rosszabb lesz a jelenlegi alapforgatókönyvüknél.

Akkor most van félnivalónk?

Külön érdekesség, hogy akkor jönnek a hitelminősítők nyolcszor vizsgálódni, amikor hosszú idő után újra izgalmas lehet a magyar hitelminősítés alakulása. Térjünk vissza először az előbb említett kitételhez, amit a kilátás rontásakor fogalmaztak meg!

Augusztusban az S&P még úgy számolt, hogy 2023-ban 2,3%-os lehet a magyar gazdaság növekedése, ehhez képest már érdemben romlottak a kilátások. A frissen módosított költségvetésben a kormány 1,5%-os GDP-bővülésre számít, míg az MNB decemberi inflációs jelentésében 0,5-1,5%-os alappályát vázolt fel. Vagyis az egyik kitétel, a növekedési kép romlása valószínűleg teljesült az elmúlt négy hónapban, kérdés, hogy ez „érdemi romlásnak” számít-e a cég értékelése szerint.

A költségvetési hiányt illetően a kormány sokáig tartotta magát a 3,5%-os 2023-as célhoz, majd az év végén a rendeletben módosításra kerülő költségvetésből derült ki, hogy 3,9%-ra emelték ezt a célt. A változtatás jelképes, de egyértelműen negatív üzenet a befektetők felé.

Vagyis van rá esély, hogy a negatív kilátást akár leminősítés is követi majd 2023-ban, nem kizárt, hogy már januárban.

A Fitch és a Moody’s esetében kisebb a veszély, hiszen ott még beleférhet egy kilátásrontás elsőként figyelmeztetésként. Épp ez a két cég volt az, amelyik már ősszel figyelmeztetett arra, hogy az uniós források tartós elmaradása negatív lehet a magyar besorolás szempontjából. Sőt, a Fitch december elején a Portfolionak válaszolva úgy fogalmazott, hogy ugyan a megállapodás megszületett, a forrásokhoz való hozzájutás tovább késlekedhet, ami nyomás alatt tarthatja a magyar adósbesorolást.

Vagyis nem biztos, hogy csak az S&P lép majd az év elején, a Fitch január 20-i felülvizsgálata alkalmával is „benne van a pakliban” egy negatív irányú lépés, elsősorban a stabil kilátás negatívra rontása, de ha súlyosnak értékelik a kilátásokat, akkor akár azt ki is hagyhatják és rögtön leminősíthetnek.

Mennyire fájna most egy leminősítés?

Említettük, hogy a magyar adósbesorolás két fokozattal van a befektetésre ajánlott kategória határa felett, vagyis

egy esetleges leminősítés sem okozna közvetlen eladási hullámot, legfeljebb a befektetők megítélését rontaná a magyar eszközökkel szemben.

Ha a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába csúsznánk vissza, akkor lehetnének komolyabb piaci feszültségek, hiszen vannak olyan elsősorban amerikai befektetők, akik nem vásárolhatnak ilyen eszközöket. Nekik például el kellene adniuk magyar állampapírjaikat.

A magyar eszközök megítélésének romlása elsősorban a forint árfolyamán és az állampapírok hozamain csapódhat le, bár novemberben már írtunk arról, hogy

a befektetők már most rosszabbnak árazzák Magyarországot, mint ahogy a hitelminősítők megítélik.

