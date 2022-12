Szakértők szerint kétszámjegyű béremelés jöhet jövőre Magyarországon

A Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének alelnöke, Rolek Ferenc szerint a piaci szektorban átlagosan kétszámjegyű béremelés várható, a különböző ágazatokban eltérő mértékű emelések lehetnek, írja az ATV . Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke szerint az emelés minden egyéb juttatással együtt értendő. Azt is mondta, ott ahol nem működik érdekképviselet és gyenge a munkavállalók egyéni érdekérvényesítő képessége, évek óta nem volt bérfejlesztés. A kiemelkedő területeken viszont akár húsz-huszonhét százalék közötti bérfejlesztések is lehetnek.

Rolek Ferenc az ATV-nek arról beszélt, hogy nagy különbség lehet jövőre az egyes szektorok bérfejlesztései között. Valahol csak öt, máshol akár a húsz százalékot is elérheti a fizetésemelés, átlagosan kétszámjegyű emelés jöhet a piaci szektorban.

Én egy olyan 12-13 százalék körül gondolom, hogy az átlag lesz. Ez az érték ugye elmarad nyilván a minimálbér emeléstől, ami 16 százalék volt, de azt hiszem ez normális is, hogy a legalacsonyabban keresőknek emeljük a bérét az infláció mértékének megfelelően körülbelül

– mondta Rolek.

Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke szerint az emelés minden egyéb juttatással együtt értendő. Azt is mondta, ott ahol nem működik érdekképviselet és gyenge a munkavállalók egyéni érdekérvényesítő képessége, évek óta nem volt bérfejlesztés. A kiemelkedő területeken viszont akár húsz-huszonhét százalék közötti bérfejlesztések is lehetnek.

Ezek olyan vállalkozások, amelyek egyébként a következő évekre is jelentős megrendelésállománnyal bírnak és további fejlesztéseket és munkaerő felvételt is terveznek a következő évekre. Itt azért a bérfejlesztések és az egyéb juttatások jelentős mértékű emelése azt a célt is szolgálja, hogy az újonnan érkező munkavállalók számára egy vonzó perspektívát jelentsen

– mondta Mészáros, aki azt is mondta, az új munkaerő betanítása és a munkahelyeken történő megtartása sokkal költségesebb, mint maga a bérrendezés. Az, hogy mekkora mértékű lehet az emelés, egyebek közt a cég eredményességétől, és lehetőségeitől függ.

Nagyon befolyásolja most a bérfejlesztéseknek a mértékét az is, hogy az adott vállalkozásnak a foglalkoztatási helyzete, a munkavállalók megtartása érdekében milyen lépéseket kell tenni, illetve milyen bérfejlesztéseket kell megtennie

– mondta Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.

