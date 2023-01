Itt a hatalmas bejelentés: 3 milliót fizetnek gyerekenként egy országban, ha kiköltözöl a fővárosból

Japán pénzügyileg ösztönözné a szülőket arra, hogy minél többen költözzenek vidékre a fővárosból, ennek elősegítésére gyerekenként egymillió jent adna a kormány – számol be a hírről a Financial Times

Japán úgy próbálná megfordítani az évtizedek óta tartó demográfiai csökkenést, a gazdasági migrációt és a főváros csábítását, hogy pénzügyileg ösztönözné a családokat arra, hogy minél többen hagyják el a fővárost, Tokiót.

A tervet ismerő tisztviselők szerint a kormány gyermekenként akár 1 millió jen (mintegy 2,8 millió forint) kifizetéssel próbálja majd a családokat a költözésre csábítani, ha a túlzsúfolt Tokiót a városon és a környező prefektúrákon kívüli településekre cserélik. Ez az összeg több mint háromszorosa annak a 300 000 jennek, amelyet a 2019 óta működő program keretében kínálnak.

És ez még nem minden, ugyanis a kormány több ösztönzővel is előrukkolt már a fiatal családok Tokióból való elhagyásának ösztönzésére. Ilyen az az akár 3 millió jen egyszeri pénzügyi támogatás is, amit a már elköltözött családok kapnak, de ennél még több is landolhat a zsebükben, ha vállalkozást indítanak.

Aki elfogadja a pénzt, annak legalább öt évig el kell vállalnia a vidéki életet, vagy vissza kell fizetnie az államnak – írja a lap.

Japán csökkenő és elöregedő lakossága, valamint a fiatalabbak fővárosba vándorlása aránytalanul nagy mértékben sújtja a Tokió, Oszaka és néhány más nagyvároson túli régiókat.

Sok vidéki város és falu kiürült, üzleteikből kifogytak a vásárlók és a rendelkezésre álló munkaerő. A becslések szerint 2023-ra az üres lakások száma Japánban eléri a 10 milliót.

Mintegy 1300 japán önkormányzat már bejelentkezett, hogy befogadja a kivándorló tokióiakat. Kormányzati források szerint a 2021-es pénzügyi évben valamivel kevesebb mint 2400-an vették igénybe az áttelepülési támogatást - ez a szám a 38 milliós Tokió nagyváros lakosságának elenyésző részét teszi ki.

Egyelőre azonban úgy tűnik, sok a kételkedő hang a kormányzati intézkedés kapcsán, az interneten szkepticizmus fogadta a kormány gyermekenként 1 millió jen értékű áttelepítési ajánlatáról szóló híreket.

Ez sok pénznek hangzik, de nem elég ahhoz, hogy bárkit is rávegyen a gyermekvállalásra

- állt egy bejegyzésben.

A lap kitér arra is, hogy a japán gyermekkorosztály a korábbi előrejelzéseknél gyorsabban csökken. A születések száma Japánban 2021-ben alig több mint 811 000-re csökkent. A 2022 első kilenc hónapjára vonatkozó előrejelzések szerint a szám a 19. század végi feljegyzések kezdete óta először fog 800 000 alá esni.

