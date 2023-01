Szinte berúgja az ajtót 2023: nem akárhogy indul az év eleje

Már az év első hetén nagyon fontos makrogazdasági adatokat közölnek: érkezik például az eurózóna decemberi inflációs adata és az amerikai munkaerőpiaci adat. Mindkét közlésre nagyon odafigyelnek a jegybankok, az európai monetáris politikát most döntő részben az infláció mozgatja, az amerikai jegybank pedig csökkenő inflációs környezetben már a munkaerőpiacra figyel elsősorban, ugyanis ez utalhat az infláció jövőbeli alakulására. Könnyen lehet tehát, hogy már az év első felében heves csapkodást látunk majd a piacokon.

Hétfő még pihenőnap, nem érkezik fontos makroadat sem idehaza, sem külföldön. Kedden aztán beindulnak az adatközlések: a KSH közli a kormányzati szektor harmadik negyedéves egyenlegét (figyelem, az eddig megszokotthoz képest az idei évtől a KSH adatközlései 8:30-kor érkeznek!), az MNB kamatstatisztikákat és a hitelintézetek összevont mérlegét közli. Ami a külföldi híreket illeti, érkeznek makroadatok Németországból, az OPEC is ülést tart, valamint BMI-adat jön az USA-ból.

2022. január 2-8. makronaptár Magyar makrogazdaság január 3. kedd 8:30 KSH A kormányzati szektor egyenlege Q3 január 3. kedd 8:30 MNB Kamatstatisztikák nov. január 3. kedd 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege nov. január 3. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció január 4. szerda 8:30 KSH Keresetek okt. január 5. csütörtök 8:30 KSH Ipari termelői árak nov. január 6. péntek 8:30 KSH Foglalkoztatottság nov. január 6. péntek 8:30 KSH Kiskereskedelem nov. január 6. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok dec. Nemzetközi makrogazdaság január 3. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem dec. január 3. kedd 9:55 Németo. Munkanélküliség dec. január 3. kedd 10:00 OPEC-ülés január 3. kedd 16:00 USA ISM BMI (feldolg.) dec. január 4. szerda 14:15 USA ADP munkanélküliség dec. január 4. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv január 5. csütörtök 2:45 Kína Caixin BMI dec. január 5. csütörtök 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések nov. január 5. csütörtök 14:00 Németo. Infláció dec. január 5. csütörtök 16:00 USA ISM BMI (szolg.) dec. január 6. péntek 11:00 EU Infláció dec. január 6. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem nov. január 6. péntek 14:30 USA Munkanélküliség dec. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán kereseti adatok érkeznek októberből, de a nap legfontosabb adatai az USA-ból jönnek: a Fed közzéteszi a legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, amely azért különösen érdekes, mert a Fed a vártnál sokkal héjábbnak bizonyult azon a napon. Emelett az ADP is közzéteszi a decemberi foglalkoztatottsági adatokat.

Csütörtökön az ipari termelői árak alakulása jön novemberből, Kínában a Caixin BMI adatai érkeznek. Németországban a gyáripari megrendeléseket ismertetik, és jön a német infláció is, valamint az amerikai BMI szolgáltatószektorra vonatkozó adatai is.

A péntek lesz a legfontosabb nap a héten: ekkor érkezik az eurózóna inflációs adata és az amerikai foglalkoztatottság adat is, mindkettőt szorosan figyelik a jegybankok. Idehaza is jön foglalkoztatottsági és kiskereskedelmi adat, és a devizatartalék decemberi alakulását is megismerjük.

Címlapkép: Getty Images