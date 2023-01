A virológus elárulta, mit érdemes tudni a szélsebesen terjedő koronavírus változatról

Kemenesi Gábor virológus egy Facebook-posztban osztotta meg gondolatait az utóbbi hetekben gyorsan terjedő kornavírus rekombinánsról, az XBB 1.5-ről.

A virológus leszögezi, az XBB, egy ún. rekombináns omikron variáns. Ez azt jelenti, hogy két, genetikailag némileg eltérő omikron genomja keveredett össze. Mintha két különböző színű cérnaszálat (a kétféle omikron genetikai kódját tartalmazó RNS szálak) vágnánk szét és kevert színűkét egyesítenénk.

Az XBB.1.5 továbbá, sok más egyéb mellett rendelkezik egy olyan mutációval, melyet már 2021 év végén azonosítottak, mint az omikron variánst semlegesítő antitestjeink egyik kötőhelye. Amennyiben ez megváltozik, feltételezhetően némileg érinti a megszerzett védelmet is. Némileg érinti – ez minden esetben külön laboratóriumi mérések tárgyát képezi. Nemrég erre is megjelent egy tanulmány, a bivalens oltóanyagot kapott embereknél javított a neutralizációs antitestek hatékonyságán az XBB ellen is.

Fontos újra megjegyezni, hogy a kórokozók elleni immunitásnak az antitesteken kívül is számos szereplője van, olyan variáns még nem alakult ki és nem is látni rá esélyt, amely a megszerzett védelem teljes palettáját kikerülheti.

Miért figyel most mégis mindenki az XBB-re? Mert nagyon hatékonyan terjed és szorítja ki az előző variánsokat az Egyesült Államokban, illetve több európai országban is jelen van már. A hatékony és gyors terjedés hátterében meghúzódó tulajdonságok feltárása még vizsgálatok tárgyát képezi. Korai így bármit is mondani az omikron legújabb, várhatóan dominánssá váló variánsáról.

A vírus folyamatosan változik. Attól függően, hogy milyen környezetben, milyen populációban és hogyan terjed, ezt sok minden befolyásolja. Várhatóan a jövőben is lesznek újabb és újabb variánsok – ezek a mostanihoz hasonlóan tudományos és járványügyi vizsgálatok tárgyát fogják képezni.

Címlapkép: Getty Images