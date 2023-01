Kiderült, milyen tüneteket okoz a Kínában tomboló egyik koronavírus változat

A BF.7 elsősorban felsőlégúti fertőzést okoz, vagyis a fertőzés a mellkas magasabb részein és a torok közelében okoz tüneteket.

Láz, torokfájás, orrfolyás és köhögés a további gyakori tünetek.

Egyeseknél emésztési problémákat figyeltek meg, például hányás és hasmenés jelentkezhet a betegeknél. Az orvosok azt tanácsolják, hogy a tünetek esetén azonnal forduljanak szakemberhez, mivel a gyógyszeres kezelés és a betegek elkülönítése segíthet a fertőzések megfékezésében.

A betegség lefolyása a BF.7 esetében nem súlyasabb a jelek szerint, az igazi aggodalmat az okozza, hogy a fertőzés rengeteg embert megfertőzhet, mivel a terjedés gyorsabbank tűnik. A gyógyulási arány magas, de a halálozások abszolút számban magasak lehetnek, ha a terjedés nagyobb mértékű, mint a korábbi változatoké - hívják fel a figyelmet.

A BF.7 koronavírus változatot a világ több országában is kimutatták, köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Belgiumban, Németországban, Franciaországban és Dániában. Az Egyesült Királyság például ősszel a BF.7-et a legaggasztóbb változatok között tartotta számon, később azonban csökkentette a veszélyességére vonatkozó előrejelzését. Kína jelenleg a világ talán legnagyobb Covid-járványával küzd, de az 14 milliárd lakosú országból hivatalos adatok alig érkeznek. Kínában a széles körű elterjedés oka az lehet, hogy a kínai lakosságban a korábbi fertőzésekből, esetleg a védőoltásokból eredő immunitás szintje is alacsony. Épp ma tette közzé a WHO, hogy mely variánsok jellemzőek Kínában, erről itt számoltunk be.

A koronavírus egy másik változata az Egyesült Államokban gyors ütemben terjed, a mutálódott "rémálom" verzóró itt írtunk részletesen.

