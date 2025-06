Megvan, melyik faluba melyik bank telepít ATM-et - A Revolut ezt is megúszta

Palkó István 2025. június 27. 08:45

MNB-rendeletben tette közzé a jegybank, mely banknak mely 500 fő feletti településen kell bankautomatát telepítenie és működtetnie, ahol még nincs ilyen. Idén év végéig az 1000 fő feletti, jövőre az 500-1000 fő közötti települések következnek. Összesen 1039 bankautomatát kell telepíteniük a bankoknak, amelyek egymással cserélhetnek, és egymástól át is vállalhatják ezt a kötelezettséget, de így is legalább 4 milliárd forintjukba fog kerülni csak a telepítés, a működtetésről nem is beszélve.