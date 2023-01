KIjött a jegyzőkönyv: nagyon úgy tűnik, hogy a Fednek tényleg esze ágában sincs idén kamatot vágni

A Federal Reserve tisztviselői elkötelezettek az infláció elleni küzdelem mellett, és arra számítanak, hogy a magasabb kamatlábak mindaddig érvényben maradnak, amíg további előrelépés nem történik - derül ki a központi bank decemberi üléséről szerdán közzétett jegyzőkönyvből.

Az ülésen, amelyen a döntéshozók további fél százalékponttal emelték az irányadó kamatlábat, kifejezték annak fontosságát, hogy a korlátozó politika addig maradérvényben, amíg az infláció elfogadhatatlanul magas.

"A résztvevők általánosságban megjegyezték, hogy a restriktív politikai irányvonalat mindaddig fenn kell tartani, amíg a beérkező adatok nem adnak bizonyosságot arról, hogy az infláció tartósan csökkenő pályán van a 2 százalékos szint felé, ami valószínűleg eltart egy ideig" - szemlézi az ülés összefoglalóját a CNBC.

Tekintettel a tartósan és elfogadhatatlanul magas inflációs szintre, több résztvevő megjegyezte, hogy a történelmi tapasztalatok óva intenek a monetáris politika idő előtti lazításától"

- áll a jegyzőkönyvben.

Az emeléssel véget ért a négy egymást követő háromnegyed pontos kamatemelési sorozat, miközben a Fed irányadó kamatlábának célsávja 4,25%-4,5%-ra, azaz 15 éve a legmagasabb szintre emelkedett.

A tisztviselők azt is elmondták, hogy a továbbiakban az adatokra fognak összpontosítani, és úgy látják, hogy "meg kell őrizni a rugalmasságot" a monetáris politikát illetően. A tisztviselők továbbá figyelmeztettek arra, hogy a nyilvánosságnak nem szabad túl sok jelentőséget tulajdonítania annak a ténynek, hogy a kamatdöntő Federal Open Market Committee (Nyíltpiaci Bizottság) lassítja az emelések ütemét.

"Számos résztvevő hangsúlyozta, hogy fontos lenne világosan kommunikálni, hogy a kamatemelések ütemének lassítása nem jelzi a bizottság árstabilitási céljának elérésére irányuló elhatározásának gyengülését, vagy annak megítélését, hogy az infláció már tartósan csökkenő pályán van" - áll a jegyzőkönyvben.

Az ülést követően Jerome Powell Fed-elnök jelezte, hogy bár történt némi előrelépés az infláció elleni küzdelemben, arra számít, hogy a kamatemelések leállítása után is magasabb szinten maradnak a kamatok.

A jegyzőkönyv tükrözte ezeket az érzéseket, megjegyezve, hogy a piaci árazás ellenére a FOMC egyetlen tagja sem számít kamatcsökkentésre 2023-ban.

A piacok jelenleg összesen 0,5-0,75 százalékpontos kamatemelések valószínűségét árazzák be, mielőtt a jegybankárok szünetet tartanának, hogy értékeljék az emelések gazdaságra gyakorolt hatását. A kereskedők arra számítanak, hogy a központi bank negyedpontos emelést hagy jóvá a következő ülésen, amely február 1-jén zárul a CME Group adatai szerint.

A jelenlegi árazás azt is jelzi, hogy az év végére egy kis kamatcsökkentés lehetősége is fennáll, és az alapkamat a 4,5%-4,75%-os sávban landol. A Fed tisztviselői azonban többször is kétségüket fejezték ki a 2023-as lazítással kapcsolatban.

A jegyzőkönyv megjegyezte, hogy a tisztviselők kétirányú politikai kockázatokkal küzdenek:

az egyik, hogy a Fed nem tartja elég sokáig magasan a kamatlábakat, és hagyja, hogy az infláció újra elharapózzon, hasonlóan az 1970-es évek tapasztalataihoz;

a másik pedig, hogy a Fed túl sokáig tartja fenn a korlátozó politikát, és túlságosan lelassítja a gazdaságot, "potenciálisan a legnagyobb terheket a lakosság legkiszolgáltatottabb csoportjaira helyezve".

A tagok azonban azt mondták, hogy a kockázatokat inkább abban látják, hogy túl korán lazítanak, és hagyják, hogy az infláció elszabaduljon.

"A résztvevők általában jelezték, hogy az inflációs kilátások felfelé mutató kockázatai továbbra is kulcsfontosságú tényezőként alakítják a politika kilátásait" - áll a jegyzőkönyvben. "A résztvevők általánosságban megjegyezték, hogy kockázatkezelési szempontból megfelelő a restriktív politikai irányvonal tartós fenntartása mindaddig, amíg az infláció egyértelműen a 2 százalék felé vezető pályára nem kerül."

Neel Kashkari, a Minneapolisi Fed elnöke szerdán a körzet honlapján közzétett bejegyzésében azt mondta, hogy a jegybanki alapkamatot 5,4%-ra, esetleg még magasabbra látja emelkedni, ha az infláció nem csökken.

Címlapkép: Getty Images