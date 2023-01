Mutálódott a koronavírus „rémálom” variánsa, aggódnak a tudósok, újra berobbanhat a járvány

Kína a járvány kezdete óta fenntartotta szigorú zéró-covid politikáját, nem egyszer sokmilliós városokat és városrészeket zártak le néhány koronavírus-eset miatt. December elején azonban feladták a több éve érvényben lévő zéró-covid plitikát, és ezzel gyorsan terjedni kezdett kezdett a vírus az országban.

Egyúttal a hivatalos járványstatisztikát is feladták, így csak becslések állnak rendelkezésre arról, mekkora lehet a baj a világ legnépesebb országában. Több európai ország lezárta a határait Kína előtt, és egyes szakértők arra figyelmeztettek, hogy a kínai járványhullámban új koronavírus mutáns jöhet létre, mely letarolhatja a világot. Ám ennek ellenére most a világ járványtudósai Kína helyett az Egyesült Államokra figyelnek, ahol egy új, aggodalomra okot adó variánst vizsgálnak.

Az XBB.1.5 az omikron XBB, vagy a becenevén „rémálom” alvariánsának egy újabb mellékága, amely az omikron BA.2.10.1 és BA.2.75 alvariánsok rekombinánsa. Az XBB "rémálom" alváltozat okozta az októberi fertőzéshullámot Szingapúrban és Indiában, illetve megjelent az Egyesült Államokban is.

Andrew Pekosz, a Johns Hopkins Egyetem virológusa a CNBC-nek néhány napja elmondta, hogy az XBB.1.5 abban különbözik az XBB-től, hogy egy további mutációval rendelkezik, amelynek köszönhetően jobban kötődik a sejtekhez.

Paul Hunter professzor, a Kelet-Angliai Egyetem epidemiológusa szerint az XBB.1.5 előfordulási gyakoriságának gyors emelkedése "mindenképpen nagyon aggasztó", és elégséges ahhoz, hogy egy új fertőzési hullámot indítson el. Bár szerinte még túl korai lenne megmondani, hogy az XBB.1.5 nagy problémákat fog-e okozni vagy sem, valószínűleg ez lesz a domináns variáns az Egyesült Királyságban.

Ahogyan a legtöbb új variáns esetében lenni szokott, egyelőre nem teljesen világos, hogy az XBB.1.5 pontosan honnan származik, de azt biztosan tudjuk, hogy az Egyesült Államokban jelen van és nagyon gyorsan terjed. Itt már a koronavírus-megbetegedések több mint 40%-át a rendkívül fertőző XBB.1.5 alváltozat okozza - derült ki az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ múlt pénteken közzétett adataiból. Az alváltozat előfordulási aránya a mintákban megduplázódott az előző héthez képest.

A minap érkezett a hír, hogy az XBB 1,5-ös alváltozat már Európában, az Egyesült Királyságban is megjelent. Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb Covid-megfigyelő központjának adatai szerint a december 17-ig tartó héten az esetek négy százalékát az XBB.1.5 okozta. Ez volt az első alkalom, hogy a törzs szerepelt az intézet vírusadatlapján.

Bár számos közegészségügyi szakértő aggodalmát fejezi ki a Kínában növekvő COVID-esetek miatt, a fertőző betegségek szakértői egyre inkább az XBB.1.5-ös variáns miatt aggódnak. Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője a Reutersnek adott interjúban úgy fogalmazott, ez

a legrosszabb variáns, amellyel a világ jelenleg szembesül.

Osterholm hozzátette, hogy a 10 amerikai állam közül hét, ahol az esetek és a kórházi kezelések száma emelkedik, északkeleten van, ami egyidejűleg az XBB 1.5-ös esetek számának ottani növekedésével jár - mondta.

Az előző két télen a fertőzések megugrását láttuk, amelyek január közepén tetőztek, és arra számítok, hogy idén is ez fog történni

- mondta John Moore, a New York-i Weill Cornell Medical College mikrobiológiai és immunológiai professzora. Hozzátette, hogy a különbség az elmúlt két év és az idei tél között az, hogy nem volt jelentős növekedés a halálozási arányokban.

Barbara Mahon, a CDC koronavírusokkal és más légúti vírusokkal foglalkozó részlegének igazgatója az NBC Newsnak elmondta, hogy nincs arra utaló jel, hogy az XBB.1.5 súlyosabb megbetegedést okozna, mint a többi omikron változat. Hozzátette, hogy azokon a területeken, ahol a variánsból sok eset fordult elő, nem tapasztalták a kórházi kezelések aránytalan emelkedését. "Azt látjuk, hogy a kórházi esetek száma országszerte emelkedett... Nem úgy tűnik, hogy azokon a területeken, ahol több XBB.1.5 eset van, nagyobb mértékben emelkedett volna" - mondta.

Eric Feigl-Ding epidemiológus a Twitteren közzétett bejegyzéseiben az XBB.1.5-öt "szupervariánsnak" nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy ez egy olyan variáns, amely az egyik legjobban képes kitérni az antitestek elől. A Tweetben egy animációt is bemutatott, amely az XBB 1.5 terjedését mutatja.

Global spread in just daysLets be clearthe super variant is a US-origin variant from Northeast US. The is cowardly in refusing to admit it. Watch the incredibly fast spread (animation by ). needs to wake up. #XBB15