Szivárognak a hírek, mit tervez az EU a Kínából érkezőkkel

Már több EU-s ország is saját hatáskörben lépett a kínai koronavírus-járvány európai elterjedésének megfékezése érdekében, így az EU most összehangolt válaszlépésen dolgozik a Kínából érkező utasokkal szemben.

A lap idézi Stella Kyriakides, az EU egészségügyi biztosát, aki azt írta, hogy a nemzeti miniszterek, valamint az Európai Bizottság, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és a WHO képviselőinek keddi egészségügyi biztonsági ülésén a tisztviselők közelebb kerültek a konszenzushoz a Kínából érkező utazók indulás előtti vizsgálata, a repülőjáratokról származó szennyvizek ellenőrzésének fokozása és a vírus fokozott hazai felügyelete kapcsán. A megbeszélések ma folytatódnak.

Today Health Security Committee converged on action including:️Pre-departure testing for travellers from China ️Stepped up wastewater monitoring ️Increased domestic surveillanceDiscussion continues tomorrow in IPCR. unity remains our strongest tool against COVID. {:url}