Visszaszereztek az ukránok egy olyan fegyvert, amit az oroszok még 2014-ben kaparintottak meg

Úgy néz ki, az ukrán haderő visszaszerzett egy olyan Sz-300-as légvédelmi rakétarendszert, melyet az orosz haderő 2014-ben, a Krím annektálásakor foglalt el.

„Ukrajna zsákmányolt egy Sz-400/Sz-500-as légvédelmi rakétarendszert!?” – tette fel a kérdést egy ukránpárti közösségi oldal, majd megosztott egy videót, ahol egy ukrán katonai tréleren egy légvédelmi rakétarendszert szállítanak.

Az illető nem azonosította megfelelően a rakétarendszert, hiszen ez egy Sz-300-as légvédelmi rendszer rakétaindítója, ráadásul régi ukrán álcamintát használ, azonban egyértelműen az orosz haderő által használt „Z” jelképek vannak ráfújva.

Ezt a kombinációt Herszon körül láttuk utoljára, ahol az orosz haderő 2014-ben, a Krím annektálásakor zsákmányolt ukrán Sz-300-asokat helyezett ki, elsősorban figyelemelterelésként. Ez meg is magyarázza a tréleren szállított eszköz körüli anomáliákat: az ukránok visszaszereztek az oroszoktól Herszon térségében egy ilyen Sz-300-as rakétaindítót.

Mivel az orosz haderő nem tartotta karban és nem is üzemelte be ezeket a rakétarendszereket nyolc éven keresztül, szinte biztosan nem működőképesek. Azt nem tudni, javítással vissza lehet-e őket állítani szolgálatba, az ukrán hadvezetés szerint valószínűleg igen, ezért is szállítják el őket a frontvonalról.

Has Ukraine captured S-400/S-500 Air Defense Missile System launcher️ #Ukraine — Walter (Report) January 4, 2023

Sz-400-asokat amúgy az oroszok nagyon minimális számban használnak Ukrajnában (ha egyáltalán használnak még), utoljára Herszon város védelmében vettek részt ezek az eszközök (ahonnan végül kivonultak). Sz-500-asokat egyáltalán nem használ Oroszország az ukrajnai háborúban, ezeket a rendszereket még csak most állítják hadrendbe és első körben várhatóan Moszkva rakétavédelmi pajzsához csatlakoznak majd.