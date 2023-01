Kína megtörte a csendet: újabb kamuadatokat közölt a koronavírusról

Portfolio 2023. január 05. 13:38

Ahogy a Covid-járvány kirobbanása után, Kína most is manipulálja és titkolja az országban tomboló koronavírus-járvány adatait. Hosszú hallgatás után most friss adatok érkeztek Kínából, azonban minden bizonnyal naponta többen halnak meg az országban, mint amennyi elhunytat Kína a Covid kirobbanása óta (3 év alatt) összesen elismert.