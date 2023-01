Koronavírus Magyarországon: megérkezett a friss jelentés, de nem úgy, ahogy korábban

Magyarországon idén januárban megszűnt a koronavírus.gov.hu, ahol minden héten megjelentek a friss Covid-statisztikák. A mai volt az első olyan jelentés, amikor az állami hírügynökségen jelent meg egy szűkszavú közlemény, amelyből számos adat hiányzik.

Egy hét alatt 2921 fertőzöttet regisztráltak, ami naponta átlagosan 417 beteget jelentett. Ez jelentősen elmard az előző heti 628 fős napi átlagtól, azonban könnyen lehet, hogy inkább az ünnepek miatti alacsonyabb tesztszám áll a háttérben, mintsem a vírus gyors visszahúzódása.

A napi halálos áldozatok száma az elmúlt hetekben 7-8 fő között mozgott.

A kórházban ápoltak száma egy hét alatt 386-ról 168-ra csökkent.

Ez volt az első hét, hogy nem a koronavírus.gov.hu-n jelent meg a friss Covid-statisztika, miután a weboldal megszűnt. A Koronavírus Sajtóközpont az MTI-nek juttatta el az adatokat.

A közlemény szerint: "meghalt a múlt héten 51, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 546-ra emelkedett." Azt azonban már nem tudhatjuk meg, hogy ők hány évesek voltak, a friss jelentés ugyanis ezt már nem tartalmazza, szemben a korábbival. Azt sem tudhatjuk meg, hogy melyik megyében terjed éppen jobban és melyikben kevésbé a vírus, hiszen az idei évtől ez az adat sem érhető el.

Összességében tehát elmondható, hogy tovább romlott a magyar Covid-adatok transzparenciája a már eddig is szűkös adatközlés után.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg "mérsékelten zajlik", ami köszönhető a magas átoltottságnak is. Hangsúlyozták: a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a leginkább, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását - tették hozzá.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images