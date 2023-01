Már nem kell a kórházaknak az NNK felé jelenteniük a koronavírussal fertőzötteket

Az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) felé már nem kell külön jelentenie a kórházaknak az új koronavírusos betegeket – írja a hvg.hu . Az NNK hvg.hu-nak küldött válaszából azonban kiderül, az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) továbbra is rögzíteni kell a teszteredményt és az oltást is.

Január elsejétől megszűnt a koronavirus.gov.hu, amely 2020 tavaszától működött járványügyi tájékoztatásra fenntartott felületként. A hvg.hu ennek apropóján kérdéssel fordult az NNK-hoz, amelyben azt akarták megtudni, hol fognak ezentúl adatokat közölni a járványról, illetve mi alapján, kell-e a kórházaknak, laboroknak változatlanul küldenie az adatokat az NNK felé.

A válaszból kiderült, hogy az egészségügyi szolgáltatóknak a laboratóriumi vizsgálattal (Ag gyorsteszt, vagy PCR) igazolt COVID-19 fertőzötteket már nem kell külön bejelenteniük a fertőzőbeteg-jelentő rendszerbe. Hozzátették ugyanakkor, hogy „továbbra is minden SARS-CoV-2 vírus kimutatására irányuló PCR vagy antigén gyorsteszt vizsgálati eredményt rögzíteniük kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), ahogyan a COVID-19 elleni oltást is”. Ezt a rendszert hivatalosan az Országos Kórházi Főigazgatóság kezeli, az ott található adatokhoz viszont az NNK is hozzáfér.

Ez volt az első hét, hogy nem a koronavírus.gov.hu-n jelent meg a friss Covid-statisztika, miután a weboldal megszűnt. A Koronavírus Sajtóközpont az MTI-nek juttatta el az adatokat. A hírügynökség által közölt adatok alapján ezt írtuk: Egy hét alatt 2921 fertőzöttet regisztráltak, ami naponta átlagosan 417 beteget jelentett. Ez jelentősen elmard az előző heti 628 fős napi átlagtól, azonban könnyen lehet, hogy inkább az ünnepek miatti alacsonyabb tesztszám áll a háttérben, mintsem a vírus gyors visszahúzódása.

