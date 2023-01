Zsiday Viktor: gazdasági harakirit jelentene az EU-ból való kilépés friss pedzegetése

Orbán Viktor kormányfő karácsony előtt zárt körben tartott előadásának üzenete „az európai szövetségi rendszertől való távolodást, sőt akár Huxitot is jelenthet”, noha az elmúlt 12 év gazdasági felzárkózása éppen az EU-tagság felhúzó hatásából jött, ezért „a nyugati tömbből, azaz definíciószerűen az EU-ból való kilépést, eltávolodást pedzegetni egyértelműen gazdasági harakirit jelent” – fogalmazta meg kritikus véleményét blogján Zsiday Viktor befektetési szakértő.

A Citadella alap kezelője a blogján végigvette az Orbán Balázs miniszterelnöki politikai igazgató által közölt cikket, amely a kormányfő minap zárt körben elmondott beszédének üzeneteit foglalta össze és tételesen végigment azokon a pontokon Zsiday, amelyekkel egyet ért, illetve azokkal is, amelyekkel nem.

A 2008-as válságra adott határozott állami fellépéssel, annak hátterével még egyet értett a befektetési szakértő, de aztán azzal már nem, hogy miért is kezdett a Nyugat a Kelettel való gazdasági kapcsolatai csökkentésére (a túlzott nyugati naivizmus korrekciójaként, mert rájöttek, hogy a Nyugat-Kelet kapcsolatból elsősorban a Kelet profitált, és ez nem fenntartható).

Ez a kapcsolat leépítés újra nyugati és keleti tömb kialakulása felé mutat Zsiday szerint is, de azt már kritizálja, hogy ebből Orbán Balázs „azt a következtetést vonja le, hogy a nyugati blokk perifériaországai (pl. Magyarország) ettől valahogyan hátrányos helyzetbe kerülnek, és az „alárendelt” szerepben lévő országok számára nem lehetséges a közepesből a magas fejlettségűbe való átlépés”. Ezért a befektetési szakértő a cikk alapján azt a konklúziót vonja le, hogy a kormány szerint „nem lehetünk a nyugati blokk alárendelt, perifériaállama – mivel ha azok maradunk, nem tudunk kitörni a közepes jövedelem csapdájából!”. Ez Zsiday számára

implicit módon az európai szövetségi rendszertől való távolodást, sőt akár Huxitot is jelenthet, vagy az EU átalakítását egy sokkal lazább szabadkereskedelmi egyezmény felé.

Zsiday azt is kritizálja, hogy a cikk az elmúlt 12 év gazdasági növekedését is annak tulajdonítja, hogy Magyarország egyfajta hídszerepet töltött be a Kelet és a Nyugat között, ugyanis beidézi a 2010-es és a 2021-es egy főre jutó GDP-adatokat az EU-átlaghoz képest (vásárlóerő paritáson) és bemutatja, hogy a régió minden országa hasonló gazdasági pályán haladt végig, igaz Magyarország az átlagnál kisebb mértékben zárkózott fel (mindössze 9%-ponttal 75%-ra az EU-átlaghoz képest).

Le is szögezi: „Magyarország ugyanis pont ugyanazt a pályát járta be, mint a legtöbb Kelet-Közép-európai ország: nevezetesen ezek az országok viszonylag jól képzett, de az EU-hoz képest rendkívül alulfizetett munkaerővel rendelkeztek, aminek következtében egy csomó ipar idetelepült, illetve saját munkanélküliségi problémájukat az EU-ba történő munkaerőexporttal oldották meg. Az EU szabad tőke és munkaerőmozgásának hatására az Európán belüli munkabérarbitrázst kihasználó multinacionális (és kisebb részben helyi) cégek okozták a gazdasági gyarapodást, konvergenciát.” Ezek után azt is rögzíti:

Ennek köszönhető a konvergencia, ami nem a Kelet felé nyitás, hanem az EU felhúzó hatása (és valószínűleg nem kis részben a direkt EU-támogatások) miatt történt meg.

A számok alapján megállapította, hogy az átlagos közeledés az EU átlagához 13 százalékpont volt, „Magyarország kissé átlag alatti (a 10 ország közül a megosztott negyedik helyről a hatodikra került), és Szlovákián kívül mindenki konvergált, tehát jól látható, hogy pont nem a Kelet felé nyitás, hanem az európai integráció hozta meg a fejlődést, és valószínűleg addig tart, amíg a hozzánk hasonló humánerőforrással rendelkező európai országok bérszínvonalát meg nem közelítjük.”

A cikkbeli üzenetek alapján Zsiday úgy látja a miniszterelnök gondolkodásáról, hogy „Egy, a nyugati szövetségi rendszerhez csak lazán kapcsolódó ország Orbán víziója, erős állami befektetésirányítással (hasonlóan a korábbi ázsiai modellekhez), export és tőkeexportösztönzéssel. A probléma csak az, hogy jól láthatóan Magyarország elmúlt 12 éves növekedése gyakorlatilag teljes egészében az EU-tagságnak köszönhető, és ha kilépünk a szövetségi rendszerből, ami egyértelműen eltávolodást jelent az EU-tól is (Huxit?), akkor az egyre feszülő/blokkosodó geopolitika térben egészen biztos, hogy elveszítjük az EU-ból érkező beruházások nagy részét, és ezt nem fogják pótolni a keleti befektetések, hiszen számukra csak addig értékes Magyarország, amíg általunk betehetik lábukat az EU-ba.”

Ezek után állapította meg blogbejegyzése végén Zsiday azt: „Orbán Viktor gazdasági víziója tehát nem fellendülést, hanem mélyrepülést hozna Magyarországnak. Hazánk további gazdasági konvergenciája csakis az EU-n keresztül lehetséges." Zárásként hozzáteszi:

Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ázsiai befektetőkre támaszkodni az ország fejlesztésében, de a nyugati tömbből, azaz definíciószerűen az EU-ból való kilépést, eltávolodást pedzegetni egyértelműen gazdasági harakirit jelent.

