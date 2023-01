Hamarosan beköszönt a tél Európában, ám van, ahol még kitart az enyhe időjárás

A Maxar Technologies előrejelző cég szerint Londonban hétfőn 2,8 Celsius-fok lesz az átlag alatt, míg Oslóban 3,5 Celsius-fok lesz a következő napon.

A téli időjárás visszatérése a rekordmeleg évkezdetet követi, amely enyhülést hozott az Európát hónapok óta sújtó energiaválság közepette. Az enyhe időjárás miatt kevesebbet kellett fűteni,ez egyes országok számára lehetővé tette, hogy feltöltsék a földgázkészleteiket egy olyan időszakban, amikor általában a készletek apadnak.

A jövő hét végére Nagy-Britannia nagy részén az átlagosnál alacsonyabb hőmérséklet várható, az ország északi területein havazás is előfordulhat a meteorológiai hivatal szerint. Más a kép Délkelet-Európában, ahol a Maxar szerint melegebb idő várható. A régió északkeleti részén is enyhe téli időjárás várható, Helsinkiben a hőmérséklet hétfőn 5,5 Celsius-fokkal is magasabb lehet az ilyenkor megszokottnál.

