Koronavírus: megérkezett a friss magyar adat

Az előző héten 1597 új fertőzöttet igazoltak, és meghalt 32 koronavírusos beteg - közölte a múlt heti összesített adatokat szerdán a Koronavírus Sajtóközpont. Jelenleg 727 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 36 vannak lélegeztetőgépen.

Az új fertőzöttek száma a hivatalosan elérhető adatok alapján tovább csökkent, az elmúlt héten mindössze 1597 új beteget azonosítottak, azaz naponta átlagosan 228 főt.

Miközben a fertőzöttek száma alacsony a hivatalos statisztika szerint (ami abból is ered, hogy a járványügy ma már sokkal kisebb erőfeszítést tesz az esetek felderítéséért, mint a járvány korábbi szakaszában), a kórházi ápoltak száma és a lélegeztetőgépen lévők száma is jelentősen emelkedett:

a múlt hét előtti héten látott 368-ról közel duplájára, 727-re nőtt a kórházi ápoltak száma múlt héten, a lélegeztetőgépen lévőké 9-ről 36-ra emelkedett.



Jó hír viszont, hogy a koronavírus fertőzésben elhunytak száma az előző héten 32-re csökkent.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg "mérsékelten zajlik", ami köszönhető a magas átoltottságnak is. Hangsúlyozták: a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a leginkább, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását - tették hozzá, azzal együtt, hogy az oltás továbbra is felvehető a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon.

Mint arról múlt héten beszámoltunk, januártól már nem úgy érkeznek az adatok, mint korábban.

