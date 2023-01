Bejelentette Gulyás Gergely: átvállalná az Erasmus-program költségeit a kormány, ha nincs megegyezés Brüsszellel

„Elfogadhatatlan és tűrhetetlen a bizottsági döntés” – így reagált Gulyás Gergely nyitásként arra a hírre, hogy az Európai Bizottság a decemberi tanácsi döntés alapján olyan levelet küldött a lebonyolító intézmények felé, hogy az közérdekű vagyonkezelő alapítványok kapcsán az összeférhetetlenségi szabályok miatt semmilyen uniós pénzt nem kaphatnak a viták rendezéséig.

Gulyás emlékeztetetett arra, hogy hosszas a lista, ahol aktív politikusok ülnek nyugat-európai felsőoktatási intézmények kuratóriumaiban és az elvárásoknak megfelelően módosította a kormány a magyar szabályozást. Szavai szerint a kodifikált szöveget is egyeztették az Európai Bizottsággal, a jóváhagyást is megkapták, sőt szigorúbb szabályokra is hajlandó lett volna a kormány, de ilyen kérés nem volt.

Ezzel együtt jelezte, hogy ha a vitát nem sikerülne rendezni, akkor „a kormány az Erasmus-költségeket kifizeti”, de mivel az idei költségekkel kapcsolatos megállapodást még december 15. előtt megkötötték, így a most futó oktatási év programjait a brüsszeli tiltó döntés még nem érinti, viszont a kormányzati költségvetési felajánlás a jövő évi Erasmus-ösztöndíjakra lenne érvénye.

Ha nem lenne megoldása az ügynek, amit a magunk részéről nehezen tudnánk elfogadni, akkor a kormány átvállalja a költségeket

– rögzítette.

Sőt, azt is bejelentette, hogy ha nem sikerül békésen rendezni az ügyet, akkor Magyarország pert fog indítani a tanácsi határozattal szemben az Európai Bíróságon. Szeretnénk békés megoldást találni, de az esélye ennek korlátozott, hiszen a Bizottsággal egyeztetve járt el a kormány, mégis ez lett az eredmény - jelezte.

Utalt rá, hogy a modellváltó egyetemeken egy év alatt 18%-kal növekedett a különböző tudományos közlemények száma és az érettségiző diákok ilyen intézményekbe jelentkezése is nőtt.

Összességében az üggyel kapcsolatban leszögezte: „nincs alapja a vádaknak” és pontosan úgy fogadta el a kormány a jogszabályokat, ahogy a Bizottsággal egyeztetve megegyeztek róla. Bízik a tisztázásban a kormány, de kész a per indításra.