Felperzseli az orosz gazdaságot az EU csodafegyvere

Az első hónap végén már napi 160 millió euró kárt okoz az olajársapka az orosz költségvetésnek. Februárban további 20-30 százalékkal nagyobb kárt okozhat az EU és a G7 által bevezetett korlátozás.

Oroszország, a világ legnagyobb olajexportőre napi 160 millió eurót veszít az Európai Unió olajembargójának és a G7-ek árplafonjának együttes hatása miatt - derül ki a helsinki székhelyű, független kutatószervezet, a Centre for Research on Energy and Clean (CREA) friss jelentéséből.

Az összesítés szerint február 5. után akár további 30 százalékkal, napi 280 millió euróra is nőhet a korlátozások okozta kár.

A dátum azért ennyire pontos, mert akkor élesednek az uniós szankciós csomag újabb tilalmai: tavaly december 5. óta az EU 27 tagállamának tilos tengeri szállítású orosz olajat importálnia, de a jövő hónap elején már a félig feldolgozott termékekre, így a fűtőolaj-, és gázolajalapanyagok tengeri behozatala is tilos lesz. Magyar szempontból azért fontos a dátum, mert ugyan a kormány elérte, hogy részleges mentességet kapjon a szankciók bevezetése alól, és a vezetékes kőolajra ne legyen érvényes az olajembargó még 2024-ig, de február 5-től tilos lesz tovább exportálni az orosz nyersolajból finomított termékeket.

Oroszország számára azért is fájó, hogy az olajembargó és az olajársapka is élesedett, mert míg tavaly márciusban napi 1 milliárd euró bevétele volt a fosszilis tüzelőanyag exportjából, addig mostanra ez napi 640 millió euróra apadt. Ebben szerepet játszik az is, hogy az Urals iránti kereslet már jó ideje csökken, az ázsiai vevők pedig csak a Brenthez képesti jelentős, 15-20 százalékos diszkonttal vásároltak Moszkvától már a szankció bevezetése előtt is.

Az orosz költségvetés így egyre nehezebb helyzetbe kerül: az összes fosszilis tüzelőanyag értékesítéséből származik a bevételek mintegy 40 százaléka, és pénzügyi mentőövként szolgál az egyre költségesebbé váló ukrajnai háború finanszírozásához.

A Kreml azonban szkepticizmusának adott hangot, és azt mondta, hogy túl korai lenne következtetéseket levonni a gazdasági veszteségekről. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint egyelőre nem lehet felmérni az embargó és az ársapka hatásait.

A blokk és a G7-ek által bevezetett árplafon szerint hordónként legfeljebb 60 dollárért lehet az oroszoktól olajat vásárolni. A Neste adatai szerint az Urals jelenleg mintegy 30 dollárral olcsóbb a Brentnél, nagyjából 52-55 dolláros hordónkénti áron kereskednek vele.