Kijött a hét legfontosabb adata: van minek örülni

Jelentősen csökkent az éves infláció az Egyesült Államokban decemberben, és a maginfláció is a várakozások szerint alakult, és csökkenést mutatott. Az infláció ezzel már a hatodik egymást követő hónapban csökkent, de még mindig bőven a jegybanki cél felett alakult.

Decemberben 6,5% volt az éves infláció az Egyesült Államokban, ami jelentős csökkenést jelent a novemberi 7,1%-hoz képest. A csökkenésben természetesen szerepet játszik a magas bázis is, tavaly meredeken emelkedtek az árak a tengerentúlon. Az elemzők 6,5%-os éves inflációra számítottak, a most közölt adat tehát tökéletesen megfelel a várakozásoknak.

Az éves infláció ezzel már a hatodik egymást követő hónapban csökken, a tetőzés júniusban volt, akkor 9,1% volt az infláció mértéke.

A maginfláció is csökkent decemberben, a novemberi 6% után decemberben 5,7%-kal nőtt éves szinten az élelmiszert és energiát nem tartalmazó kosár ára, a tetőzéskor a maginfláció 6,6% volt. Némileg árnyalja az infláció esésének tempóját, hogy a maginflációs nyomás lassabban mérséklődik, mint az általános árnyomás, és ez elsősorban a volatilis energiaárak esésének tudható be. A maginfláció sem okozott egyébként meglepetést, az elemzők is 5,7%-ra számítottak.

Az éves áremelkedés mérséklődésében szerepet játszott a magas bázis is, de havi szinten még mindig fennmaradt az árnyomás. Decemberben az előző hónaphoz képest ugyan -0,1%-kal mérséklődtek az árak, mindenképp óvatosságra int, hogy a maginfláció decemberben 0,3%-kal nőtt novemberhez képest.

Utóbbi alátámasztja a Fed álláspontját is: a jegybank úgy érvel, hogy az inflációs főmutató esése ellenére még messze vagyunk attól, hogy győzelmet hirdessünk az infláció felett, hiszen még nem tudjuk, hogy az áremelkedés végül hol áll meg. A Fed attól tart, hogy a magas inflációs környezetben az inflációs várakozások magasan rögzülnek, illetve zavarja őket a túl feszes munkaerőpiac is, amely így magasabb béremelkedéshez vezethet, ez pedig megjelenhet a keresletben, aláásva az infláció elleni harcot. A jegybank ezért szigorú kommunikációt folytat, és azt ígéri, hogy az egész év folyamán magasan tartja a kamatokat, hogy elkerülje a túl korai lazítás hibáját, amelyre már a '70-es években is volt példa.

A Fed inflációs célja 2%, az irányadó kamatsáv teteje jelenleg 4,5%. A Fed tavaly március óta emeli a kamatokat, a legutóbbi ülésen 50 bázisponttal, előtte pedig négy alkalommal 75 bázisponttal emelt kamatot. Az elemzők, a piac és a jegybankárok véleménye megoszlik arról, hogy hol lehet a kamatpálya teteje, és mikor jöhet az első kamatemelés. Az általános várakozás szerint a jegybank 5% környékén szünetet tart a kamatemelésekben, mások szerint akár 6%-ra is nőhet a kamat. A piac kamatvágást áraz év végére, a Fed erre nem lát sok esélyt jelenleg (persze ezek a várakozások nagyon gyorsan változnak).

A friss adat összességében vegyesen értelmezhető. Egyrészt mindenképp örömteli, hogy az infláció tovább csökkent, a maginfláció havi bázison történő emelkedése viszont aggasztó. A piac is láthatóan zavarban van, a dollárt megrángatták az adatközlés után, de egyértelmű irány még nem látszik.

Címlapkép: Getty Images