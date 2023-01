Az elemzőket is meglepte a decemberi inflációs adat

Közép távon már az infláció enyhülésével számolnak az elemzők. A hatósági üzemanyagárak eltörlése igazán majd csak a januári adatokban látszik majd a várakozásaik szerint, de a keresletcsökkenés a következő hónapban már lefelé húzhatja az árakat.

Az előzetesen várt 26 százalékot megközelítő helyett csak 24,5%-ra emelkedett az infláció decemberben Magyarországon – közölte a KSH csütörtök reggel. Az elemzők szerint több jele is látszik arra, hogy a következő hónapokban enyhülhet az árak emelkedése, de még lehetnek áthúzódó hatások is.

Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója az emelte ki, hogy a decemberi inflációs mutató sokkal jobb lett a 25,8 százalékos piaci várakozásnál, és még az általuk adott 25,2 százalékos prognózisnál is jobb lett a 24,5 százalékos tényadat. Az Amundi előrejelzése kapcsán jelezte, hogy a piacinál több mint fél százalékkal optimistább várakozásuk azon alapult, hogy a kiskereskedelemben már a novemberi 0,6 százalékos emelkedés is teljes egészében az üzemanyagoknak volt köszönhető (+27,7%), az élelmiszerek értékesítési volumene 8,6, míg a nem élelmiszer-kereskedelem volumene 2,3 százalékkal csökkent.

Kiemelte, hogy az Amundi előzetes számításai annyiban beváltak, hogy az üzemanyagokon kívüli termékek körében határozott csökkenő tendenciák mutatkoznak. Év/év alapon már több élelmiszer termék ára csökkent (a hatósági ársapkával érintett tojáson és margarinon kívül), mások növekedési üteme a nullához közelít, és hasonló tendencia bontakozik ki a szolgáltatások területén is. Mindez azt jelenti, hogy a magas infláció kereslet visszafogó hatása és a bázishatás egyszerre érvényesül.

Ez alapján Kiss Péter szerint minden jel arra mutat, hogy ez a tendencia decemberben is folytatódott, és folytatódhat a következő hónapokban is, ami az erős bázishatással párosulva néhány hónap stagnálása után

érdemi csökkenést hozhat majd az inflációban, amely végül 8 százalék körüli szinten zárhatja az évet.

Az egyes élelmiszerek esetében még érvényben lévő ársapkák eltörlése ehhez a pályához képest felfelé mutató kockázatot jelent, de nem ezzel egyelőre nem számolnak. Az inflációs kép érdemi változása, illetve a nemzetközi makrogazdasági környezet várakozásuk szerinti javulása a második félévben adhat először lehetőséget majd a jegybanknak arra, hogy az alapkamat csökkentését kilátásba helyezze.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője szerint a 24,5 százalékra ugrott decemberi infláció elsősorban a hatósági üzemanyagárak eltörlése magyarázza, azonban az élelmiszerárak emelkedése is tovább gyorsult. Szerinte a pozitív meglepetést az élelmiszerek, a tartós fogyasztási cikkek, és a háztartási energiaárak vártnál kisebb növekedése okozta. Ugyanakkor a továbbra is erős árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció is igen meredeken, 24,8 százalékra ugrott. Tavaly átlagosan 14,5 százalékkal nőttek a fogyasztói árak.

A hatósági üzemanyagárak kapcsán arra is figyelmeztet, hogy az ársapkák kivezetésének hatása decemberben még csak részben jelentkezett, a teljes hatás a januári inflációban fog megjelenni, ezért januárban még kismértékben tovább gyorsulhat az infláció. Viszont a Magyar Bankholding vezető elemzője is arra számít a magasabb tavalyi bázishatások miatt, hogy az infláció eleinte fokozatos, majd az év közepétől meredek mérséklődése jöhet. A bázishatásokat felerősítheti, hogy a nemzetközi nyersanyag-, termény-, és energiaárak jelentősen visszaestek az utóbbi hónapokban, így újabb külső ársokkra nem számítanak, a forint erősödése pedig szintén mérsékelheti az inflációt.

Az ár-bér spirál kialakulása egyes ágazatokban megfigyelhető, ami lassíthatja az infláció mérséklődésének ütemét, azonban az idei év végére így is egyszámjegyű inflációra számít a Magyar Bankholding, idén éves átlagban 17,5 százalék lehet az infláció.

Suppan Gergely arra is kitért, hogy az orosz-ukrán háború, az Oroszország elleni szankciók, és részben ennek következtében csökkenő orosz gázszállítások érdemben felülírták az inflációs – és gazdasági – kilátásokat, amelyeknek a hatásai továbbra sem becsülhetők meg teljeskörűen. Noha az utóbbi hónapokban már mérséklődtek az energiaárak, a gazdasági szereplők jelentős része még az elmúlt hónapokban kialakult, szélsőségesen magas árakkal szembesül a lejáró szerződéseiket követően. Sőt, az energiaárak alakulása azonban továbbra is kiszámíthatatlan, noha az elmúlt hetekben meredek visszaesést mutatnak. A mikro- és kisvállalatok kizárása az egyetemes szolgáltatásokból és a hatósági üzemanyagárak igénybevételéből, valamint a kata szigorítása szintén hozzájárulhatott a tavalyi áremelkedésekhez.

Mint azt a Magyar Bankholding vezető elemzője megjegyzi, igen komoly hatásai látszanak a búzaárak és más alapvető terményárak (kukorica, napraforgó) a háború kitörését követő elszállásának, noha a nemzetközi árjegyzések az elmúlt időszakban érdemben süllyedtek, amit a FAO élelmiszer árindexének visszaesése is tükröz, ezt azonban a forint dollárral szembeni tavalyi meredek gyengülése, valamint a hazai rendkívüli aszály ellensúlyozta. A háború kitörését követő első sokkhatás óta az utóbbi hónapokban lefelé korrigáltak az olaj-, nyersanyag-, és terményárak, ami némileg tompíthatja a várható sokkhatást.

Kiemeli, hogy egy év alatt az élelmiszerek árai 44,8 százalékkal nőttek, ami érdemi gyorsulás a két évvel ezelőtti 3 százalék körüli növekedéshez képest. Ebben szerinte szerepe van a magasabb energiaáraknak, valamint a felvásárlási, takarmányárak és egyéb termelői költségek emelkedésének. Viszont azzal számol, hogy az élelmiszerárak további emelkedését a visszaeső kereslet is fékezni fogja. A jövedéki adóemelés a dohánytermékek és szeszesitalok, a chipsadó (neta) emelése számos feldolgozott élelmiszer árát emelte a tavalyi év során, idén azonban ezek az intézkedések kiesnek a bázisból. Az egyes szektorokban bevezetett extraprofit adó szintén egyre több szolgálattás árában jelent meg, míg a kiskereskedelmi vállalkozások az egyes termékeket érintő árkorlátozások miatti veszteségeik áthárítására kényszerültek.

Azt is hozzátette, hogy a tartós fogyasztási cikkek árait jelentősen növelte a forint érdemi gyengülése, a nyersanyagárak elszállása, az alkatrészhiány, a szállítási költségek elszállása is, az új autók árának emelkedését azonban a lényegesen magasabb műszaki tartalom is befolyásolta. A forint erősödése és a nyersanyagárak csökkenése miatt a tartós fogyasztási cikkek áremelkedése érdemben csillapodhat. A faárak elszállása éreztette hatását a bútorárakban is. A széleskörű áremelkedést tükrözi, hogy időjárási tényezők, a klímaváltozás, a zöldátállás, valamint egyes geopolitikai feszültségek miatt még a gyapot és a cellulóz ára is elszállt, ami a ruházati és papírtermékek árát növelte.