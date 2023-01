Hivatalosan kinevezték az Energiaügyi Minisztérium államtitkárait

Portfolio 2023. január 13. 07:59

A frissen felállított Energiaügyi Minisztérium most már hivatalosan is két államtitkárral működik. A kinevezésünk hivatalosan december 1-től érvényes, de Novák Katalin elnök is későn írta alá az erről szóló határozatot, amit még később tettek közzé a Magyar Közlönyben. Más minisztériumokban is változás lesz az államtitkároknál.