Telex: nincs itthon abból a Covid-vakcinából, ami Müller Cecília szerint a legjobb

A kormány ügyfélszolgálata szerint nincs itthon abból a Covid-vakcinából, amely Müller Cecília szerint a legjobb - számolt be a Telex

Tavaly ősszel az Európai Unió többféle olyan vakcinát is engedélyezett, amelyeket a koronavírus omikron variánsának különféle változataihoz igazítottak, hogy az eredeti oltásnál magasabb fokú védelmet biztosítsanak. A Pfizer-BioNTech-páros rögtön kétféle frissített vakcinát is kifejlesztett, mindkettő kapott uniós engedélyt, és Magyarország elvileg mindkettőből rendelhetett is.

A hivatalos kommunikáció szerint csak az első, a BA.1 variánshoz igazított változat érkezéséről szólt,

miközben Müller Cecília országos tisztifőorvos egy interjúban arról beszélt, hogy jelenleg a másik, a BA.5-ös vakcinaváltozat a legjobb, ami elérhető.

Müller Cecília országos tisztifőorvos december elején adott interjú az Inforádiónak. Ebben 29:55-től beszél a frissített vakcinákról:

Úgynevezett omikronspecifikus védőoltást is kifejlesztett már két cég is, és ezért az éppen keringő vírus ellen aktuálisan létrehozott vakcina elvileg a leghatékonyabb, mert hiszen pontosan megcélozza azt a típusú vírust, ami most kering

- mondta.

A Telex hónapok óta próbálja megtudni az illetékes szervektől, hogy ebből a változatból rendelt-e a kormány, de semmilyen választ nem kaptak.

A kormány állampolgároknak fenntartott ügyfélszolgálatán érdeklődve azonban azt a választ kapták, hogy a Müller által a legjobbnak tartott vakcina Magyarországon nem elérhető.

Két lehetőség van tehát: vagy az országos tisztifőorvos beszélt olyan oltásról mint a lehető legjobbról, amelyet Magyarországon nem lehet beadatni;

vagy az állampolgárok tájékoztatására fenntartott kormányzati ügyfélszolgálat adott hibás tájékoztatást - összegezték a helyzetet.

