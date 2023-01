Nagy rali van az állampapírpiacon - a héten is szakadtak a hozamok

Az Államadósság Kezelő Központ pénteki állampapírpiaci referenciahozamai szerint folytatódott a hosszabb lejáratokon már régóta tartó hozamesés.

Pénteken 20 bázispont feletti hozamesést láthattunk a hosszabb lejáratú kötvényeknél, ezzel az egész hét jelentős csökkenéssel telt.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2023-01-13 3M D230419 13.12 -0.3 1.37 2023-01-13 6M D230726 13.9 0 0.15 2023-01-13 12M D231227 13.7 0 -0.09 2023-01-13 3Y 2025/C 9.5 -0.07 -0.26 2023-01-13 5Y 2028/A 7.91 -0.22 -1.51 2023-01-13 10Y 2032/A 7.15 -0.21 -1.34 2023-01-13 15Y 2038/A 6.93 -0.21 -0.91 2023-01-13 20Y 2041/A 6.92 -0.21 -0.86 Adatok forrása: ÁKK.

Egy hét alatt 80 bázispont körüli hozamesés volt a kötvénypiacon. A tavaly őszi pánikszerű emelkedés már múlté, a három hónappal ezelőtti hozamgörbéhez képest már 3-3,5 százalékpontos lejjebb tolódást láthatunk a hosszú oldalon.

A jelenség mögött több tényező is meghúzódik. Egyrészt a nemzetközi környezet is jóval támogatóbb, mint néhány hónapja, az energiaválság csúcspontján. Másrészt a jegybank kényszerű vészkamatemelése rövid távon az egekbe emelte a hozamokat, de azóta a piacok a magyar kockázati felárakat jóval alacsonyabb szintre teszik. Egyre inkább az a kérdés, hogy az MNB mikor vág bele a 18%-os irányadó kamat csökkentésébe, amivel kapcsolatban viszont érthető a jegybanki óvatosság: szeptemberben a kamatemelési ciklus leállítása a forint súlyos értékvesztéséhez vezetett. Ezért most minden bizonnyal alaposabban megpróbálja előkészíteni a monetáris politikai váltást.

Címlapkép forrása: Getty Images / Nick Dolding