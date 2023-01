Óriási feladvány előtt állnak az éttermek és a hotelek Magyarországon

A vendéglátásban jól sikerült a tavalyi év vége, de január első napjaiban már valamennyi szálláshely-szolgáltató és vendéglátóhely azt mérlegeli, hogy milyen távon érheti meg számára az esetleges energetikai felújítás vagy érdemesebb-e a hidegebb hónapokban inkább rövidebb napi, vagy csökkentett heti nyitva tartással átvészelni az amúgy is mindig gyengébb első negyedévet. Egy dolog biztos: jelenleg a teljes háromhavi vagy még hosszabb ideig tartó bezárásról szóló döntés tűnik a legkockázatosabbnak, mert néhány költség marad, a dolgozók elmehetnek máshová, és "a vendégek is a lábukkal szavazhatnak".

Szombati Károly, a Hotel Charles alapító-tulajdonosa szerint a kormány által meghirdetett támogatás valóban segítséget jelenthet, amennyiben tényleg hozzájuthatnak. Azzal kapcsolatban viszont szkeptikus a budapesti hotelt és éttermet üzemeltető vállalkozó, hogy egy esetleges energetikai korszerűsítés után nagyságrendekkel csökkennének a közüzemi számláik. Az év eleji üzletmenettel kapcsolatban Szombati Károly azt is megemlítette, hogy az éttermüknél legalább már alapanyaghiány nincs, de a forgalom drámaian visszaesett. „A külföldi vendégeknél is érezzük, hogy takarékoskodnak. Az év első 2-3 hónapja Budapesten mindig a “low season”. Mérsékelten, de azért jönnek foglalások” – tette hozzá Szombati Károly.

„Az év végi hajrá után még csak most éledezik a piac. A vendéglátásban jól sikerült az ünnepi időszak, érdemes volt nyitva maradni. Most azonban minden vállalkozó komoly döntés előtt áll, hogyan folytassa a fűtési szezonban. Sokan nem tudnak majd élni az energetikai korszerűsítéssel, mert például egy társasház földszintjén, egy bérleményben működtetik az éttermüket, és nem valószínű, hogy például napelemeket tudnak telepíttetni a ház tetejére” – foglalta össze a jelenlegi helyzetet Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Szerinte egy étterem esetében egyébként is sokmilliós vagy akár tízmilliós költséggel járhat az áttérés a földgázról például elektromos áramra áttérni. Ez ugyanis nemcsak az energetikai rendszer átépítésével jár együtt, hanem a géppark cseréjével is. Erre ugyanakkor csak a nagyforgalmú éttermeknek lehet elegendő saját pénzügyi forrásuk.

„Még mindig nagy a káosz az energetikai ellátásban. Volt olyan éttermes vállalkozó, aki tavaly csak 20-adszorra kapott egyáltalán árajánlatot az elektromos áramra. Némely cégvezető így is bevállalta a többszörös áramárat, de volt, aki inkább a tőzsdei napi mozgó árat választotta. Úgy tűnik, hogy egyelőre a nem fixárat választók jártak jobban” – ecsetelte a piaci feszültségeket Kovács László.

Megemlítette, hogy az ételek alapanyagárai továbbra is emelkednek, csak a drágulás mértéke fékeződött valamelyest.

A vendéglátósok ipartestületi elnöke szerint nagy kérdés lesz az is az év elején, hogy mennyi pénzük maradt az embereknek, és hogy mekkora áremelést bírnak még el az éttermekbe betérő vendégek. Úgy látja, hogy komoly kockáztat vállal fel az a vállalkozó is, amelyik 3 hónapra, mondjuk április-májusig bezár. A vendégek ugyanis végleg elpártolhatnak tőle, és otthagyhatják a dolgozói is, az egyébként is munkaerőhiánnyal küzdő piacon.

„Aki 1 évre zár be, az biztos, hogy nem fog újra kinyitni. Ugyanazzal az étteremmel vagy hotellel legalábbis biztos, hogy nem

– mondta Kovács László. Ezért valószínű a piacon maradó éttermeknél, hogy az első negyedévben naponta rövidebb ideig lesznek csak nyitva, esetleg csak szerdától vasárnapig. Ezzel együtt 20-30 százaléka is bezárhat az éttermeknek, hosszabb időre, mint 2 hét

„Az állami energetikai támogatás nagy segítség, mert a kisebb hoteleknél is több milliós, a nagyobb szállodáknál viszont akár több tízmilliós segítség is lehet” – nyilatkozta a Portfolio megkeresésére Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Érdeklődésünkre megosztotta velünk azt is, hogy sok szálloda nem fogadta el a fix, de többszörös, éves energia árajánlatokat a szolgáltatóktól. Sokan döntöttek a tőzsdei, ingadozó árak felvállalása mellett. Az enyhébb téli időjárás, és a nagyot eső tőzsdei gáz- és villamos áramár miatt, egyelőre ezek a cégek jártak jobban.

A támogatás

A hazai éttermek és hotelek számára, hogy még 2022. december 23-án kijött egy kormányzati intézkedéscsomag, amely arról szólt, hogy a turisztikai szolgáltatók számára is elérhető a korábban 150 milliárd forintos kerettel meghirdetett Feldolgozóipari Energiaköltség és Beruházás Támogatási program. Ez alapján a vendéglátásban érdekelt cégek is kaphatnak segítséget a rezsiköltségeik mérsékléséhez, persze csak akkor, ha ez valamilyen energetikai átalakítással párosul.

A szállodai szövetség vezetője szerint a hoteleknél is mindenki komoly döntés előtt áll. Ugyanis ideiglenes zárás esetén most van értelme meghozni az erről szóló döntést. „25-30 százalékos szobafoglaltságnál ugyanakkor úgy tűnik, hogy érdemesebb nyitva maradni, mint 3 hónapra bezárni. Egyrészt azért, mert az energetikai költségek egy része maradna, másrészt alkalmazottak felmondási ideje minimum 30 nap, és ha valaki újraindulna áprilisban-májusban, már jó egy hónappal előtte el kellene kezdenie a toborzást. Ez a két időkeret pedig szinte egybeér. Egyébként nem látjuk most azt a nagy bezárási hullámot, mint amire csak pár hónappal korábban számítottunk. Ebben persze szerepe van a kormány turisztikai és energiatámogatási csomagjának is” – részletezte a helyzetüket Flesch Tamás. A szállodai szövetség vezetője ugyanakkor azt problémásnak tartja, hogy az energetikai támogatásból kimaradtak a szállodaláncok, mert Magyarországon ebből nincs túl sok, és a magyar láncok emiatt versenyhátrányba kerülhetnek.

A KSH friss, most kiadott adatai szerint 2022 novemberében a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek száma 17, a vendégéjszakáké 7,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ez 691 ezer vendéget és 1,7 millió vendégéjszakát jelent. A szép turisztikai képet árnyalja, hogy eközben a vendéglátóhelyek száma - bizonyára a rezsiköltségek elszállásával összefüggésben - az ősz végén visszaesett. Idén novemberben 10%-kal kevesebb egység működött, mint egy évvel korábban, ezen belül szállodából 4, panzióból 12%-kal kevesebb tartott nyitva. Egyébként a szállodák esetében a kiadható szobák száma szintén 12%-kal zsugorodott.

Flesch Tamás arról is beszélt, hogy

az árakat, főleg a vidéki wellness szállodák, már nem tudják jelentősen tovább emelni, annak ellenére sem, hogy magas az infláció és még emelkednek az alapanyagárak.

„A budapesti hotelek esetében azonban egy 15-20 százalékos áremelésre, elsősorban a gyenge forint miatt, még van tér. A fővárosi hotelek egyébként is jobb év elé néznek, mert jön a Harley Davidson motoros fesztivál, az Európa Liga futballdöntő a Puskás Arénában és az Atlétikai Világbajnokság augusztusban. Csupa-csupa olyan esemény, amely nagy tömegeket vonz majd” – részletezte várakozásaikat Flesch Tamás.

A szállodai és éttermi szövetségi vezető megemlítette azt is, hogy a konferencia- és céges utaztató turizmus még nem indult be, és a Budapestre irányuló légiközlekedés is erősödhetne. Bár sokat javult a fővárosi turizmus, de 2019-hez képest még mindig 15-20 százalékkal kevesebb a külföldi turista.

Nemcsak az orosz- és az ukrán vendégek hiányoznak, de a háború közelsége miatt kevesebb az amerikai utazó is.

Az ázsiai vendégek közül pedig visszaesett a dél-koreai vendégek száma, míg a kínaiak 3 éve, gyakorlatilag elenyésző számban jelennek meg Magyarországon, a COVID-helyzet miatt. Kevesebb a brit és a német turista is, ők is visszafogták a költéseiket. Javítja ugyanakkor a turisztikai összképet, hogy a szomszédos kelet-közép-európai országokból érezhetően többen jönnek, és rekordszámban jönnek az izraeli vendégek.

Abban mind az éttermeket, mind a szállodákat képviselő érdekvédelmi szervezetek egyetértettek, hogy a korábbi időszakra jellemző, kiugró béremelési lehetősége megszűnt a vendéglátással foglalkozó szektornak, mert annyira megemelkedtek az energia- és alapanyagköltségeik, hogy ezek kigazdálkodására kell, hogy tartalékoljanak a következő időszakban. Legkorábban tavaszra lehet egyébként komolyabb mérleget vonni azzal kapcsolatban, hogy mely éttermek és hotelek bírták ki az energiaár- és inflációs sokkot, és melyek azok, amelyek a koronavírus-válság időszakából épphogy kilábalva, már nem vették sikerrel az újabb üzleti buktatókat.

