Sötét felhők gyülekeznek: a vezető közgazdászok többsége szerint nem ússzuk meg a válságot

A WEF által megkérdezett vezető közgazdászok kétharmada számít idén globális recesszióra, és mintegy 18%-uk "rendkívül valószínűnek" tartja azt, vagyis több mint kétszer annyian, mint az előző, 2022 szeptemberében végzett felmérés során - írja a Reuters.

"A jelenlegi magas infláció, az alacsony növekedés, magas adósság és nagyfokú széttagoltság jellemezte környezet csökkenti a növekedéshez szükséges beruházások ösztönzését, és lassítja a világ legkiszolgáltatottabbjainak életszínvonalának emelését" - mondta a WEF ügyvezető igazgatója, Saadia Zahidi a felmérés eredményeit kísérő nyilatkozatában.

A WEF felmérése a nemzetközi gazdaság intézmények - köztük a Nemzetközi Valutaalap, befektetési bankok, multinacionális vállalatok és viszontbiztosítási társaságok 22 vezető közgazdászának válaszait összegezte.

Eközben a PwC hétfőn Davosban közzétett, a vezérigazgatók hozzáállását vizsgáló felmérése a legbaljósabb képet mutatja azóta, hogy a "Big Four" könyvvizsgáló egy évtizeddel ezelőtt elindította a kutatási sorozatot. Mindez jelentős elmozdulást jelent a 2021-es és 2022-es optimista kilátásokhoz képest. A Világbank a múlt héten számos ország esetében recesszió közeli szintre csökkentette 2023-as növekedési előrejelzését. Ez többek között a jegybanki kamatemelések hatásának, és annak tulajdonítható, hogy az orosz-ukrán háború továbbra is folytatódik.

Az inflációval kapcsolatban a WEF felmérése nagy regionális eltéréseket mutatott: a 2023-ra magas inflációt várók aránya Kínában mindössze 5%, Európában 57% volt. Utóbbi nem meglepő, tekintve, hogy a kontinens országainak a háború miatt megemelkedett energiaárakkal kellett szembesülniük. A közgazdászok többsége további monetáris politikai szigorítást vár Európában és az Egyesült Államokban (59%, illetve 55%). Eközben a döntéshozók a túl nagy, illetve az elégtelen szigorítás által teremtett kockázatok között egyensúlyoznak.

Egyértelmű, hogy a kereslet masszívan visszaesett, a készletek nem tisztulnak, megrendelések nem érkeznek

- mondta Yuvraj Narayan, a dubaji székhelyű DP World globális logisztikai vállalat vezérigazgató-helyettese és pénzügyi igazgatója a Reutersnek.

Túl sok korlátozást vezettek be. Ez már nem egy szabadon áramló világgazdaság, és ha nem találják meg a megfelelő megoldásokat, akkor tovább romlik a helyzet

- mondta, hozzátéve, hogy a csoport arra számít, hogy 2023-ra a fuvardíjak 15-20%-kal csökkennek.

Matthew Prince, a Cloudflare Inc NET.N felhőszolgáltató vállalat vezérigazgatója szerint az internetes aktivitás is a gazdaság lassulására utal.

A PwC felmérése szerint a vállalatok növekedési kilátásai a 2007-2008-as globális pénzügyi válság óta nem csökkentek ekkora mértékben. Ennek ellenére a vezérigazgatók többsége nem tervezi, hogy a következő 12 hónapban csökkenti a munkaerő létszámát vagy a munkabéreket, mivel megpróbálják megtartani a tehetséges munkaerőt.

A válság a segélyezéseket is rosszul fogja érinteni: Peter Sands, az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni globális alap ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a tengerentúli fejlesztési segélyek költségvetését is csökkentik, hiszen az donorok már kezdik érezni a pénzügyi szűkösség hatásait, és az egészségügyi ellátás is válságba került.

Bár nem látszik, hol lesz a vége, egyesek megjegyezték, hogy egy teljes recesszió lehetősége talán megálljt parancsolhat a Fed és más központi bankok szigorító intézkedéseinek, amelyek megdrágítják a hitelfelvételt.

