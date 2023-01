Tömeges leépítések, tartós válság - kiderült mitől tart az elit

A Világgazdasági Fórum (WEF) felmérése szerint a közgazdászok kétharmada globális recessziótól tart. Főként a deglobalizációs folyamatok, a magas infláció és az államok erős eladósodottsága jelent növekedési kockázatokat szerintük. Arra számítanak, hogy a multinacionális vállatok nagy létszámleépítésekre készülnek.

A Világgazdasági Fórum (WEF) által megkérdezett magán- és közszektorbeli vezető közgazdászok kétharmada 2023-ra globális recessziót vár - közölte a davosi szervező hétfőn, amikor az üzleti és kormányzati vezetők éves találkozójára gyűltek össze. A szervezet felmérése a nemzetközi ügynökségek - köztük a Nemzetközi Valutaalap, befektetési bankok, multinacionális vállalatok és viszontbiztosítási csoportok - vezető közgazdászainak 22 csoportjától kapott válaszokon alapult.

A kétharmadnyi globális visszaeséstől tartó válaszadó közül 18 százalék "rendkívül valószínűnek" tartotta a világméretű recessziót - több mint kétszer annyian, mint az előző, 2022 szeptemberében végzett felmérésben - írja a Reuters.

"A jelenlegi magas infláció, alacsony növekedés, magas adósság és nagyfokú széttagoltság jellemezte környezet csökkenti a növekedéshez szükséges beruházások ösztönzését, és a világ legkiszolgáltatottabbjainak életszínvonalának emelését" - mondta a WEF ügyvezető igazgatója, Saadia Zahidi a felmérés eredményeit kísérő nyilatkozatában.

A felmérés azt követően készült, hogy a Világbank a múlt héten számos ország esetében recesszióhoz közeli szintre csökkentette 2023-as növekedési előrejelzését, mivel a jegybanki kamatemelések hatása erősödik, Oroszország ukrajnai háborúja folytatódik, és a világ nagy gazdaságai lassulnak. A recesszió fogalmát világszerte különbözőképpen határozzák meg, de általában a gazdaságok zsugorodását, esetleg magas inflációval járó "stagflációs" forgatókönyvvel együtt.

Az inflációval kapcsolatban a WEF felmérése nagy regionális eltéréseket mutatott: a 2023-ra magas inflációt várók aránya a kínai mindössze 5%-tól az európai 57%-ig terjedt, ahol a tavalyi energiaár-emelkedés hatása átterjedt a gazdaság egészére.

A közgazdászok többsége további monetáris politikai szigorítást vár Európában és az Egyesült Államokban (59%, illetve 55%), a politikai döntéshozók a túl nagy vagy túl kicsi szigorítás veszélye között ingadoznak.

A felmérés szerint tízből kilenc válaszadó arra számít, hogy a gyenge kereslet és a magas hitelköltségek egyaránt terhelni fogják a vállalatokat, és több mint 60% a magasabb inputköltségeket is aggályosnak tartja. Emiatt a multinacionális vállalatok költségcsökkentési lépeseire számítanak, így a munkavállalók elbocsátását is valós kockázatnak látják. Itt érdemes megjegyezni, hogy egy magyarországi felmérés szerint is nagy a valószínűsége a jelentős létszámleépítéseknek.

Optimisták azt tekintve, hogy a megkérdezett szakemberek nagy része szerint az ellátási lánc zavarai azonban várhatóan nem hátráltatják majd jelentős mértékben az üzleti tevékenységet 2023-ban. Sőt, úgy vélik, a megélhetési költségválság is a tetőpontjához közeledhet, a többség (68%) arra számít, hogy 2023 végére enyhülni fog.

Címlapkép: Shutterstock.