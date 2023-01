Egy román határ melletti faluból szinte mindenki a határ túloldalára jár át tankolni

Akár pár ezer forintot is megspórolhat a lakosság Kübekházán, ha a határ túloldalára, egy Romániában üzemelő MOL-kúthoz járnak tankolni – derül ki a Blikk riportjából.

A lap azt írja, a „határmenti Kübekháza szinte minden autósa átjár a román oldalra, ha kiürül tank.” Még a polgármester is így tesz, ráadásul az önkormányzat mikrobuszát is ott töltik tele.

Amíg élt az ársapka, legfeljebb a havi nagybevásárlásokra jártunk át. Ám amióta jóval 600 forint fölött van itthon a benzin litereje, a dízel pedig a 700-at verdesi, az egész falunak jobban megéri az a néhány kilométer a román MOL-kútig

– nyilatkozta a Blikknek dr. Molnár Róbert, a település független polgármestere, aki úgy döntött, legközelebb már a hivatalai autóját is Romániában tölti meg.

Nem csoda, hiszen a tankoláson így akár 5000-6000 forintot is meg lehet takarítani néhány kilométeres úttal. A településvezető hozzátette, már jó egy éve a hó eleji nagybevásárlást is a román oldalon végzik, a tankolással együtt havonta akár 20-30 ezret is spórolnak ezzel.

A benzin és a dízel ára jelenleg 509 és 605 forint Romániában, míg Magyarországon 626 és 707 forintot kell fizetni ezekért az üzemanyagtípusokért.

