Brutális hiányt okoz az árstop: ezt már senki sem bírja, nincs megoldásuk a boltoknak

Neubauer Katalin szerint a kilenc árstopos termék közül a csirke far-hát egy speciális tétel. Egyrészt azért, mert egy állatnak egy háta van, másrészt pedig a jelen viszonyok között – a tizenkettedik hónapja tartó árstopban – minden kereskedő próbálja mérsékelni a veszteségeit, például úgy, hogy importból igyekszik beszerezni a csirkehúst. A far-hát esetében ez azonban nem igazán lehetséges, miután a nyugat-európai országokban jellemzően másodlagos, például állateledel-piacra dolgozzák fel azt – magyarázta a főtitkár az InfoStart beszámolója szerint, hozzátéve:

a szövetség a napokban egyeztetett kereskedelmi láncokkal, kereskedelmi központok vezetőivel, és megerősítették, hogy hónapok óta tapasztalhatók hiányosságok az importban.

A hiányt mélyíti az is, hogy több magyarországi megyét hónapok óta madárinfluenza sújtja, de az sem enyhít a problémán, hogy az árstop bevezetése óta minden más terméknek drasztikusan megemelkedett az ára, többek között az állateledelé is – mintegy 40 százalékkal –, ezért már nemcsak saját fogyasztásra, hanem az állattartók a kedvenceiknek is vásárolják a rögzített árú terméket – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Tehát olyan piacbővülés is van a háttérben, amivel vélhetőleg a jogalkotó annak idején, amikor 2022. február 1-jétől bevezette a hatósági árat, nem számolt. Annál is inkább, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy milyen hatalmas infláció fog Európára zúdulni – tette hozzá. Ezek miatt az MNKSZ-nél úgy vélik, bár megvolt a szerepe, és be is töltötte azt,

egyre sürgetőbb lenne az árszabályozás kivezetése, mert olyan piaci változásokat, olyan nem kívánt hatásokat is kifejt, amelyekkel most már folyamatosan szembesülni kell.

Címlapkép: Getty Images