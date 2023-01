Kiderült: gázerőművek építését tervezi a magyar kormány

Miután a minap közrádió adásában jelentette be Paks II. újabb 2 éves csúszását az új energiaügyi miniszter, most egy újabb fontos energiaügyi információt hintett el a Hír TV adásában Steiner Attila. A tárca energiaügyelért felelős államtitkára ugyanis gyakorlatilag azt mondta most először a nyilvánosság felé, hogy a kormány új gázerőművek építését tervezi azért, hogy a további bővülő napelemes kapacitás rugalmas kiszabályozásának kérdését meg tudja oldani.

A kedd esti beszélgetés a Portfolio által hétvégén részletesen megírt témával indított, miszerint a céges-intézményi körben nagyon jelentős volt a gázfogyasztás csökkenése több ok miatt és az általunk készített grafikonnal is illusztrálták ezt. Aztán szóba kerültek a napelemes kapacitások további bővítése előtt álló akadályok. Ennek kapcsán Steiner jelezte, hogy ehhez a villamosenergia hálózatot fejleszteni kell, amelyre jelentős uniós forrásokat is be akarnak vonni. Szavai szerint

Kialakultak olyan területek, amelyeken hálózati problémák adódtak abból, hogy hirtelen túl sok napelem termelt fel a hálózatra. Úgy, hogy itt az ún. kiegyenlítést (kell megoldani – a szerk.), amikor nem süt a nap, akkor hogyan tudjuk mégis a villamosenergia ellátást biztosítani. Erre kell valamilyen megoldást találnunk.

Jelzése szerint több megoldási irány is kínálkozik, és hozzátette: „alapvetően új erőmű építést jelent ez a terület, illetve egyéb innovatív technológiák, például akkumlátoros kapacitások telepítésével lehet ezt megoldani”.

A műsorvezető azon felvetésére, hogy az új erőműépítés kapcsán a környezetvédelmi szempontok rögtön felmerülnek, úgy reagált, hogy „ha a nukleáris biztonsági szabályokat betartjuk, akkor az Európai Unió is kimondta, hogy egy fenntartható technológiát jelent”. Paks II. kapcsán éppen mai hír, hogy elképzelhető: az EU által az állami támogatás ügyében kiadott engedély is veszélybe kerül, ha a Paks I. üzemidejének tervezett meghosszabbítása valóban megtörténik:

Ezután úgy folytatta Steiner a Magyarországon lehetséges további technológiai megoldásokat:

Alapvetően földgáz tüzelésű erőműveket lehet még telepíteni viszonylag gyorsan, amelyek még nagyon rugalmasak, könnyen ki és be lehet őket kapcsolni őket, amikor szükség van rájuk. Ezeknek a kibocsátása amúgy viszonylag kevésnek mondható és értelemszerűen itt mindig törekszünk majd arra, hogy a lehető legmodernebb technológiát alkalmazzuk. Amúgy egész Európa ezt csinálja a háttérben, csak nem plakátolják ki.

Az, hogy földgáztüzelésű erőműv(ek) építésére szükség lehet a fokozódó megújuló energiás termelési kapacitások mellett, nem hatalmas meglepetés, korábban is szó volt már róla szakmai berkekben, az Energiahivatal minap távozott elnöke is szorgalmazta már a Portfolio-nak adott őszi interjúban új erőművek építését a kiegyenlítési probléma és annak komoly költségvetési terhei megoldása érdekében. Inkább abból a szempontból lehet érdekes sokaknak a jelzés, hogy az európai gázválság és a gázpiaci kitettségünk mellett gázerőművek építését tervezi a kormány. Ez azonban a választott energiamix (stabil nukleáris alaperőmű, jelentős napenergia kapacitások, növekvő szélenergia kapacitások) és a kiegyenlítési szükséglet miatt érthető, illetve az új energiaügyi miniszter gázpiaci vállalati szakmai tapasztalatokkal is rendelkezik. Ezzel együtt a fenti jelzés azért érdekes és fontos, mert kormányzati részről az elmúlt hónapokban a nyilvánosságban konkrét szándék gázerőművek építésével kapcsolatban még nem hangzott el, ráadásul Steiner Attila megfogalmazásában többes számban beszélt rugalmas gázerőművek építésének tervéről, amelyekbe a legmodernebb technológiákat tervezik majd beépíteni.

