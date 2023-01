Mibe fektessünk a pocsék 2022-es év után?

Egy rossz évet követően némi enyhülésre számítanak idén az OTP Bank szakértői az elmúlt év meghatározó piaci trendjeiben. Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ vezetője szerint jelentősen csökkent ugyan az extrém negatív recessziós szcenáriók esélye, a növekedési kilátások zérus körül stabilizálódtak, de azért maradtak még lefele mutató kockázatok. Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi Asset Elemzési Osztályának vezetője szerint az év elején indokolt az óvatosság a kockázatos eszközök piacán, azonban a 2023-as év már a kedvező irányú fordulat lehetőségével kecsegtet.

2022 befektetési szempontból is rég nem látott kihívásokkal teli évnek bizonyult: a globális kötvénypiac több mint száz éve nem mutatott ennyire gyenge teljesítményt, a részvények esetében pedig 1988 óta csak a 2008-as pénzügyi válság járt érdemben nagyobb veszteségekkel. Pozitív hozamot egyedül a dollár, illetve a késői ciklusszakaszokban erős nyersanyag- és energiaszektor tudott termelni. Passzív stratégiával az kiegyensúlyozott kötvény-részvény portfólióval nemigen lehetett nyereséges évet zárni - mondta az OTP Private Banking ügyfeleinek szánt éves befektetési stratégiáról szóló rendezvényen Sándor Dávid.

Mire érdemes ilyenkor figyelnie a befektetőknek? Alapvető az óvatosság: célszerű kivárni amíg meggyőződhetünk arról, hogy valóban elérkeznek-e egy fordulóponthoz a piacok az infláció tetőzésével és a kamatemelések kifutásával. Ezt követően érdemes szétnézni a befektetési lehetőségek között.

Az elmúlt évben évtizedes rekordokat döntögető infláció az Egyesült Államokban és Európában is túl lehet a tetőzésen, az év végére pedig jelentős esés is bekövetkezhet. Ugyanakkor gyors dezinflációra – különösen a maginflációs folyamatokat illetően – az OTP Bank szakértői nem számítanak. Egyfelől a múltbeli tapasztalatok alapján az infláció tartós letörése akár több évig is eltarthat, másfelől a feszes munkaerőpiac is lassítja a folyamatot.

„A magyar infláció eltér a régiós mintáktól: nálunk az infláció később tetőzhet, 2023 végére pedig 10 százalék közelébe eshet, felfele mutató kockázatok mellett, amelyek közül kiemelkedik a minden összevetésben gyors és rendszeres vállalati átárazás, a gyorsuló bérnövekedés és a forint alacsony hitelessége” – véli Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ vezetője.

A magyar gazdaság egy másik árazási rezsimbe lépett: az elmúlt években az átárazásokban nagyon óvatos magatartást mutattak a kereskedők, tartva attól, hogy kiárazódnak a piacról, most azonban már a költségsokkok, árfolyammozgások, adóemelések szabad áthárítását láthatjuk. Ezért januárban 26% közeli csúcsról kezdődhez majd el a kezdetben lassú dezinfláció.

Az infláció idénre várt csökkenésével párhuzamosan a jegybankok kamatemelési ciklusai is véget érhetnek. A Fed 5,5-5,25 százalékon, az EKB 3,25 százalékos kamat környékén érheti el a csúcsát, a kamatok azonban tartósan magasak maradhatnak. Tardos úgy látja, hogy idehaza az MNB március környékén, már csökkenő inflációnál, a friss inflációs jelentés kiadásával együtt láthat neki a kamatvágásoknak.

Az Egyesült Államokban és Európában a gazdasági növekedés várhatóan tovább lassul, de a gázárak közelmúltbeli esése alapján az öreg kontinens kedvező esetben elkerülheti a recessziót. Az európai összkép általánosságban is sokkal szebb lett, amióta az energiaárak látványos esésbe kezdtek.

A tengerentúlon ugyanakkor a GDP-bővülés várhatóan minimális pluszban lesz, mivel csak a beruházások estek, a fogyasztás és az export növekvő pályán maradhat. Ugyanakkor – főleg a tetőző inflációnak és a nyersanyagáresésnek köszönhetően – jelentősen csökkent az extrém negatív recessziós szcenáriók esélye, mi több, az év második fele akár pozitív meglepetéseket is tartogathat az OTP Global Markets szakértői szerint.

Mivel az európai növekedést övező bizonytalanság csökkent és az energiaárak meredeken estek, a durva recessziót előrevetítő kilátások Magyarország esetében is mérséklődtek. A szakértők mínusz 0,9 százalékról 0-ra módosították 2023-as növekedési előrejelzésüket. A csökkenő reálbérek és a fokozott munkaerőpiaci bizonytalanság a fogyasztás visszaeséséhez vezetnek. Hasonló a hatása a magasabb kamatoknak, amelyek a hitelezést és a beruházásokat is visszafogják.

A devizapiacokon 2022 a dollár éve volt, az év végére azonban fordulni látszott a kocka. Tardos szerint a zöldhasú menedék-szerepe, a kamatkülönbözet, és az energiapiacok közötti óriási különbségek okozták a dollár látványos erősödését az euróval szemben a paritásig, de már túl vagyunk a fordulaton. A dollárt erősítő tényezők jelentősége az idén már nem lesz olyan erős, ezért a közgazdász az euró további erősödésére számít.

Azzal együtt is, hogy a kamatok és a gazdasági növekedés oldalán egyaránt megmutatkozó relatív előny még mindig a dollár javára billenti a mérleg nyelvét. A recessziós kockázatok erősödése, az Európában továbbra is magas geopolitikai kockázatok, és egy részvénypiaci kockázatkerülő hullám ráadásul rövid távon is további támaszt jelenthet. Ugyanakkor az OTP Bank szakértői – bár rövid távon nem zárnak ki erősödő hullámokat – nem látnak további komoly teret a dollár szárnyalásának folytatódásához, az amerikai deviza már most is túlértékelt.

A forint esetében az Magyar Nemzeti Bank októberi rendkívüli kamatemelésével az (új) egyensúlyinak számító 400-as szintek közelében sikerülhetett az árfolyamot stabilizálni, ami így is maradhat. Mindez igen jelentős kamatkülönbözettel is társul, ami a magyar eszközök enyhe felülsúlyozását indokolná, az inflációs kockázatok miatt azonban egyelőre érdemes óvatosnak lenni a hosszú kötvénybefektetésekkel. Tardos szerint a lakossági megtakarítóknak jelenleg előnyösebbnek látszik a hazai magas kamatkörnyezetben, forintban befektetni a deviza helyett. A forint kilátásai ugyanis ma nem tűnnek olyan rossznak, hogy a devizában történő befektetés alacsonyabb kamataiért a gyengülő árfolyam kárpótoljon.

A gazdasági lassulás, a recessziós kockázatok, egyes esetekben pedig a tavalyi magas árak mérséklik a nyersanyagok iránti keresletet. Így hiába látszik szűkösség az olaj, vagy akár a réz kínálati oldalán, ezt rövid távon ellentételezheti a mérséklődő fogyasztás. Hosszabb távon azonban a gazdasági ciklus fordulása és a kínai gazdaság újranyitása lehet meghatározó: ezek újabb emelkedő periódusokat hozhatnak majd a nyersanyagpiacokon.

Kiemelt figyelmet érdemel az idén az arany, hiszen több tényező – a recessziós félelmek, a kamatemelések lassú leállítása, illetve a dollárerősödés megakadása – mutat a nemesfém áremelkedésének irányába. Az is kedvezőnek tűnik, hogy az intézményi befektetők mostanra pesszimistává váltak az arany kapcsán, korábban erre a lokális mélypontok körül szokott sor kerülni.

„Hosszabb távon biztatók az arany kilátásai. 2023-ban az amerikai kamatemelési ciklus véget érhet, a hosszú hozamok emelkedése megállhat és a csökkenés is elindulhat, miközben a dollár erősödő trendje is megtört. Mindezek kedvezően hathatnak az arany árfolyamára és ezzel párhuzamosan az aranybányászokra is, amelyek részvényei relatíve sokat estek 2022-ben” – fogalmazott Sándor Dávid.

Az infláció megtorpanásával és a kamatemelések befejezésével a kötvénypiaci hosszú hozamok is tetőzhetnek. Egyelőre a hozamcsökkenés irányába is limitáltabb tér látszik, vagyis valószínűleg nem lesz éles a fordulat, ami elsősorban a rövid és közepes futamidejű kötvényekre irányítja a figyelmet. A vállalati kötvénypiacokon még nem tágultak érdemben a spreadek, ahogy az a recessziós időszakokra jellemző a vállalati csődkockázat emelkedése miatt. Emiatt ebben a kategóriában még inkább indokolt az óvatosság, a befektetésre ajánlott kategóriát érdemes favorizálni.

Még nem elég olcsók a részvények

A részvénypiacokon is indokolt az óvatosság: noha az értékeltségi szintek már inkább átlagosnak mondhatók, a profitvárakozások a recessziós félelmek mellett is optimistának tűnnek. Az OTP Global Markets szakértői nem zárnak ki egy fordulatot év közben, a jelenlegi ciklusszakasz azonban egyértelműen a defenzív szektoroknak kedvez.

Idehaza a Mol és a Telekom osztalékhozama, illetve a Richter egyedi növekedési sztorija lehet izgalmas, illetve a különadók megígért kivezetése emelheti a vállalati értéket. A régió összességében P/E-alapon olcsónak számít, ha az orosz-ukrán háború okozta feszültség enyhülne, a feltörekvő piacokat nyomasztó kockázatok kiárazódhatnának.

Az Egyesült Államok technológia-domináns részvénypiaca még mindig drágának tűnik, ezért az óvatosság indokolt lehet még annak ellenére is, hogy most egy újabb felpattanási kontraciklust látunk - mondta Sándor Dávid. Európa részvénypiaca már olcsóbbnak tűnik, a gazdasági kilátások javulása miatt is.

Címlapkép: Getty Images