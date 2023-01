Párezres tétel eljutni a magyar turisták egyik kedvenc országába, ráadásul útlevél sem kell

A Wizz Air újabb törökországi járatokkal bővíti magyarországi kínálatát. A légitársaság választéka Isztambul és Antalya városaival gazdagodik, utóbbi desztináció nem csupán Budapestről, hanem a Debreceni Nemzetközi Repülőtérről is elérhető lesz. Jegyek már kaphatók a wizzair.com weboldalon és a légitársaság mobilapplikációján keresztül, olvasható a vonatkozó közleményben.

A Wizz Air idén tavasztól naponta indít járatot Isztambul elsőszámú nemzetközi repülőterére.

Ezen felül a tengerpartok rajongói számára jó hír, hogy a társaság idén nyártól Budapestről és Debrecenből is indít járatokat a „török Riviéra” kedvelt nyaralóhelyére, Antalyába.

A Wizz Air jelenleg 177 db Airbus A320ceo, A321ceo, A320neo és A321neo típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, melynek átlagéletkora kevesebb mint öt év, a légitársaság repülőgépeinek a száma a tervek szerint 2030-ra eléri majd az 500 darabot. A légitársaságot a közelmúltban a világ 10 legbiztonságosabb diszkont légitársasága közé sorolta a világ légitársaságainak biztonságát és szolgáltatásait értékelő AirlineRatings.com, míg a Wizz Air ugyancsak elnyerte idén a Legfenntarthatóbb Diszkont Légitársaság címét a World Finance Sustainability Awards valamint Az Év Globális Fenntartható Légitársasága titulust a Centre for Aviation 2022-es átadóján. A Wizz Airt a Londoni Értéktőzsdén jegyzik “WIZZ” kóddal.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még tavaly novemberben jelentette be, hogy akkortól személyi igazolvánnyal is be lehet utazni Törökországba.

Törökország kifejezetten népszerű a magyar turisták körében, legyen szó Isztambulról, vagy a földközi-tengeri Antalya-környéki üdvülőhelyekről. Talán nem elhanyagolható tény, hogy az ország hivatalos fizetőeszköze, a török líra még a forintnál is nagyobb mértékben veszít az értékéből, így a magyar turista pénztárcája számára is baráti országról beszélhetünk.

Címlapkép: Nick Brundle via Getty Images