Szépen emelkedett a Balaton és a Velencei -tó vízszintje, ám még mindig nagy a baj

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint egyelőre csak a kisebb folyókon várható jelentős vízszintemelkedés, de azért annak örülhetünk, hogy most már jól látható a vízszintemelkedés mind a Balatonon, mind pedig a Velencei-tavon. Tavaly szeptember óta a tavaink 20 centiméterrel magasabbak, mint a minimális vízállások idején - Siklósi Gabriella az Inforádiónak nyilatkozva kifejtette:

"A vízgyűjtő területeken lehulló csapadék a nagy folyóink szempontjából a meghatározó, és nem az, ami Magyarország területén esik. Eszerint pedig a kelet-európai országokban és a hegyekben, tehát főleg a kárpátaljai vízgyűjtő területeken esik több csapadék most és a következő napokban" – mondta el az InfoRádióban Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Fontos kérdés, hogy a csapadék hó vagy eső, hiszen ez meghatározó a lefolyás szempontjából. Ha ugyanis hó hullik, akkor az még fennmarad a vízgyűjtő területen. Az elmúlt napokban 10 millimétert meghaladó csapadék hullott az Ipoly, a Sajó és a Zagyva vízgyűjtőin, de itt is hó esett a magasabb területeken.

A Duna és a Tisza a vízgyűjtőin viszont kevesebb volt az esőzés, ez a most következő napokban is jellemző lesz. Ehhez már hozzátársul, hogy a hazai részvízgyűjtő területeken is várható majd 10-30 milliméter közötti csapadék, aminek bizonytalan még a halmazállapota.

A nagyobb folyóinkon egyelőre jelentősebb vízszintemelkedés ebből a csapadékból még mindig nem várható, ugyanakkor a kisebb folyókon igen

– mondta a szóvivő.

Kifejtette: míg a Tiszán a körülbelül egyméteres vízszintemelkedés a napokban nem hoz magával árvízvédelmi készültséget, addig a mellékfolyókon – így például a Krasznán, a Túron, a Fehér-Körösön – megközelíti majd az elsőfokot a vízszint a következő napokban. A Sajón, a Tarnán és a Zagyván az elsőfokot meghaladó vízszintekre kell számítani. A Bodrog kapja a legkomolyabb mennyiségű csapadékot az előrejelzések szerint, ott akár másodfokú árvízvédelmi készültség is lehet.

Ez annak köszönhető, hogy novemberben, decemberben már nem volt annyira száraz a vízgyűjtő terület, és az érkező csapadék le tudott folyni a tavakba. A Balaton vízgyűjtőjén januárban eddig 10 nap lehullott az egész havi átlag, így most a tó átlag vízállása 87 centiméter körül van. A Velencei-tó vízgyűjtőjén pedig január 1. és 10. között a januári átlagcsapadék 178 százaléka hullott le. Január második felében is várható csapadék ezen a területen.

A Velencei-tó szintje most már 80 centi körüli, de még mindig nagyon sok hiányzik a tavaszi, ideális,160 centiméteres magassághoz.

(Csütörtök reggel az agárdi vízmérce már 85 centis vízszintet is jelzett). Hangsúlyozta: ha a most következő hónapokban az átlagosnál minden egyes hónap májusig jóval csapadékosabb lesz, akkor közelíthetjük meg az ideális nyár eleji vízállásokat mind a Balatonon, mind pedig a Velencei-tavon.

Címlapkép: Velencei-tó Forrás: Portfolio