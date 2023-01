Elbukta a kormány célját az utolsó nagy magyar szénerőmű

2022-ben megtört a Mátrai Erőmű magyar villamosenergia-ellátásban elfoglalt részarányának csökkenő trendje, de a második legnagyobb hazai erőmű lignites blokkjai egyelőre nem termelnek annyit, mint amennyit a kormány várna tőlük. Így, bár tavaly a nukleáris- és napenergia-termelés is nőtt itthon, Magyarország áramimport-függősége csak csekély mértékben gyengült.

Tovább csökkent a fogyasztás az év végén

Decemberben is folytatódott a magyarországi áramfogyasztás immár hét hónapja csökkenő trendje: 2022 utolsó hónapjában 7,8 százalékkal volt alacsonyabb a bruttó felhasználás (4001,5 GWh) a villamosenergia-rendszerben, mint egy évvel korábban.

Ahhoz, hogy ennél nagyobb viszaesést találjunk az adatokban, 2020 júniusáig kell visszatekintenünk, amikor a gazdasági aktivitás koronavírus-járvány első hulláma miatti csökkenése idején 8,7 százalékkal zuhant a fogyasztás éves összevetésben.

Forrás: MAVIR

Jelentősen bővült a háztartási méretű erőművek állománya

Az előzetes adat szerint 2022 egészében mintegy 2,5 százalékkal volt alacsonyabb a bruttó villamosenergia-felhasználás (45 758 GWh), mint 2021-ben. A későbbre várható végleges adat azonban ennél vélhetően jóval kisebb csökkenést mutat majd, mivel az becsült értékkel már figyelembe veszi a dinamikusan terjedő háztartási méretű erőművek (HMKE) és a saját célra termelő erőművek termelését is, amelyet az előzetes adat nem tartalmaz.

Az átviteli rendszert irányító MAVIR által most közölt adatok nagyjából megfelelnek az Energiaügyi Minisztérium (EM) által korábban közölteknek, azonban új részleteket is tartalmaz. Az egyik ilyen új, érdekes részlet, hogy a statisztikában megjelent a HMKE-k és a saját célra termelő erőművek becsült termelését is magába foglaló, előző évi tényleges energiaigényt mutató végleges adat is. Bár a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által számolt érték 2021-re vonatkozik, fontos támpontul szolgálhat a 2022-es végleges fogyasztási adat várható nagyságát illetően is. E szerint ugyanis a HMKE méretű és a saját célra termelő erőművek termelése 2021-ben összességében mintegy 1871,1 GWh-t tehetett ki, vagyis a most ismertetett végleges érték ennyivel lett magasabb, mint a MAVIR előzetes adata. Így az említett erőművek az éves tényleges villamosenergia-igény (48 795 GWh) közel 4 százalékát fedezhették 2021-ben.

Mivel különösen a HMKE-állomány jelentősen bővült tavaly 2021-hez képest, a 2022-es végleges tényleges energiaigény bizonyosan nagyobb mértékben fogja meghaladni az előzetes értéket, mint a 2021-es számok esetében: Míg a HMKE-k beépített teljesítőképessége 2021 végén 1,125 GW volt, addig 2022 végén már elérte az 1,481 GW-ot. Ez alapján az ország 2022-as végleges tényleges villamosenergia-igénye legalább mintegy 2500 GW-tal lehet magasabb, mint az előzetes érték, így várhatóan valahol 48 250 GWh körül alakul majd.

Ezt feltételezve

Magyarország éves áramfogyasztása az előzetes adat által jelzett 2,5 százaléknál jóval kisebb mértékben, valamivel több mint 1 százalékkal csökkenhetett 2022-ben 2021-hez képest.

Hogyan épült fel a fogyasztás?

A nyár óta a felhasználásban látható csökkenés fő okát a magas energiaárak képezik, de a fogyasztást a földgázhoz hasonlóan a villamos energia esetében is alapvetően befolyásolja a külső hőmérséklet, illetve az ezzel szorosan összefüggő fűtési (és hűtési) igény. Decemberben a havi átlaghőmérséklet 2,4 Celsius-fok volt, ami 0,6 fokkal magasabb a 2021 decemberi értéknél, így ez a tényező is a felhasználás csökkenése irányában hatott. Ugyanakkor a 2020-as évben, amikor a koronavírus-járvány következtében hét év után először mérséklődött az éves tényleges végleges energiaigény, az utolsó hónapban a mostaninál jóval magasabb, 3,7 fokos havi átlaghőmérséklet mellett is közel 3 százalékkal kevesebb áram fogyott itthon, ami megint csak az önkéntes és kényszerű fogyasztáscsökkentés szerepét húzza alá.

Az új statisztikából az is kiderül, hogy az import részaránya a hazai bruttó villamosenergia-felhasználáson belül a 2021-es 27,18 százalékról 26,55 százalékra mérséklődött. Ez az elmúlt 10 év második legalacsonyabb értéke a 2020-as 25,87 százalék után, és bár érdemben alacsonyabb a 2010-es évek közepének 30 százalék körüli-feletti értékeinél, ugyanakkor még mindig jóval magasabb a 2000-es években és a 2010-es évek elején regisztrált számoknál.

A hazai termelés arányának kismértékű növekedését elsősorban a magyarországi napenergia-termelés fokozódása tette lehetővé: a bruttó felhasználásban a napenergia aránya a 2021-es 5,07 százalékról 6,70 százalékra nőtt 2022-ben. (Ez az érték a HMKE-k termelését nem tartalmazza, így ezeket is figyelembe véve 2022-ben a napenergia a teljes éves hazai fogyasztásnak már több mint 10 százalékát biztosíthatta.) A nukleáris energia (Paksi Atomerőmű) részaránya is nőtt a felhasználásban (34,07 százalékról 34,55 százalékra), ahogyan szerény mértékben a szén, lignit súlya is (6,92 százalékról 7,08 százalékra). Ugyanakkor a hazai gáztüzelésű erőművek részaránya 20,44 százalékról 19,01 százalékra mérséklődött.

Forrás: MAVIR

Mi a helyzet a Mátrai Erőművel?

A szenes/lignites termelés lényegében a Mátrai Erőmű termelését takarja, amely az utolsó nagy hazai szénerőmű. A Mátrai termelésének növekedése óvatos fordulatot jelez egy sokéves ereszkedő trendben, melynek során a második legnagyobb magyarországi erőmű villamosenergia-felhasználáson belüli aránya

a 2008-as 16 százalékról fokozatosan kevesebb mint felére csökkent.

Az utóbbi években felgyorsult folyamatot elsősorban a szén-dioxid-kibocsátási kvóták drágulása hajtotta, ami jelentősen megemelte az erőmű termelési költségeit is. Ezért, illetve a kibocsátáscsökkentési vállalásait teljesítendő a kormány a lignit-/biomassza-tüzelésű blokkokat földgázos blokkokkal váltja ki.

Az energiaválság hatására aztán a kormány 2021 végén fontos áramtermelési feladatra jelölte ki az erőművet, az energia-veszélyhelyzet 2022 júliusi kihirdetésekor pedig bejelentette, hogy a Mátrai Erőmű blokkjait minél előbb újraindítják, és megnövelik a szénbányászatot, illetve jelentősen fokozzák a lignit kitermelést. Míg az energiaválság előtt még arról volt szó, hogy a lignites blokkokat már az évtized közepén leállíthatják, az ellátásbiztonság biztosítása érdekében a kabinet 2029-ig kitolta a hazai kitermelésű energiahordozóval üzemelő erőművi egységek működésének várható határidejét. Az új adatok azt mutatják, hogy bár 2022-ben valamelyest sikerült növelni a Mátrai Erőmű termelését, az elmaradt a kormány rendeletben is rögzített elvárásától. E szerint míg a kormány a 2022. évben legalább 3247,6 GWh (legfeljebb 3572,36 GWh) villamos energia betáplálását várta el a villamosenergia-rendszerbe az erőmű III., IV. és V. blokkjaiból, tavaly összesen 3241 GWh volt a hazai szenes-lignites áramtermelés.

Az MVM tulajdonában álló Mátrai Erőmű összesen 884 MW beépített teljesítőképességű lignit/biomassza-tüzelésű - az erőmű honlapja szerint működő - villamosenergia-termelő blokkal rendelkezik, de a MAVIR adatai szerint termelése csak ritkán közelített meg ezt az értéket 2022-ben, a vonatkozó kormányzati célok ellenére. A vélhetően műszaki nehézségek miatt az erőmű termelése év közben gyakran jelentős ingadozást mutatott, és több alkalommal nem tervezett teljesítménycsökkentést, illetve leállást is végre kellett hajtaniuk, amint azt a MAVIR alábbi grafikonja is mutatja (pirossal).

Forrás: MAVIR

