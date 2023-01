Pletser Tamás: „teljes őrület” az uniós olajszankció egyik pontja, finomhangolás jöhet benne

A terjedelmes interjú egyik témaköre az uniós oroszellenes olajszankció volt, amelynek egyik lába már tavaly december 5-én hatályba lépett (nem lehet orosz nyersolajat importálni az EU-ba, de Magyarország, Szlovákia és Csehország felmentést kapott a vezetékes ellátásra tekintettel). A másik lába pedig február 5-től lép hatályba és azt jelenti, hogy az ilyen módon orosz nyersolajból előállított finomított termékeket, például a dízelt, ne adhassák el ezen három ország finomítói más országokba. A cél az, hogy a nyomott áron megvett urali típusú orosz nyersolajból előállított termékekkel ne torzítsák a többi ország üzemanyagpiacát és ne szerezhessenek ezzel durva versenyelőnyt.

A téma kapcsán azt látja kulcskérdésnek Pletser, hogy „hogy állítod át a Slovnaft pozsonyi finomítóját a 100 százalékban oroszról tengeri olajra? Fizikailag lehetséges, ott az Adria-vezeték. Csakhogy a horvátok hétszeres árat kérnek már érte. Elektromos áramra már van európai szabályzat, hogy vezetékkilométerenként mennyit lehet kérni, de olaj esetében nincs felső korlát a tranzitdíjra.” Az elemző emlékeztetett a hatodik uniós szankciós csomagra, amelynek része volt, hogy a Slovnaft vehet orosz olajat, de nem exportálhat ebből gyártott finomított terméket. Ennek kapcsán kijelentette:

Ez teljes őrület. Szembemegy az Európai Unió alapelvével, ami az áruk és szolgáltatások szabad áramlása határokon átívelően.

Azt is megjegyezte, hogy információi szerint „most nem azért lobbiznak a csehek, szlovákok, magyarok és az osztrákok, hogy olcsóbb legyen az Adria, hanem azért, hogy a Slovnaftot mégis vegyék ki ebből a csomagból. Ezeknek az országoknak, de még Dél-Lengyelországnak is kulcsfontosságú, hogy a Slovnaft exportálhasson. Arra számítok, hogy lesznek még finomhangolások. Ha valahol az olajembargó feszültséget okoz, az EU szép csendben vissza fog lépegetni.”

Arra a kérdésre, hogy hogyan lesz így nekünk dízelünk, úgy reagált, hogy „felkészültünk és tudunk hozni Schwechatból vagy végső esetben Triesztből”, igaz ez drága lesz, mert a kikötőnek és a vasúti szállításnak is szűk kapacitásai vannak. Hozzátette:

De ha a Slovnaftnak vissza kell vágnia a termelést, az önsorsrontás az egész régiónak. Február 5-ig itt megoldást kell találni, akár úgy, hogy Pozsony is kap haladékot. Ez lenne a legegyszerűbb.

A február 5-i hatályba lépés kapcsán úgy látja, hogy „az európai piac nagyon készül erre: mindenki tartalékol, növeli a készleteket, építik az új beszállítási utakat”. Ez most azért is lehet könnyebben megoldható, mert a globális gazdasági kihívások miatt van megfelelő dízelkínálat és az európai dízel árrés is még mindig magas, így megéri ide beszállítani.

Az interjúban sok más téma is szóba került, így az, hogy a nyugati szankciók miatt az oroszok olajkitermelési képességei jelentősen csökkenhetnek a következő években, így ez is kockázat lehet a Barátság-vezetéken keresztüli orosz olajimportra, ahogy az is, hogy a Török Áramlat felől kapott magyar gázimportra is lényeges kockázat az, hogy a nyugati cégek esetleg már idén nyáron nem végzik el a szükséges karbantartást a szankciók miatt. Pletser szerint „a következő két év még kritikus lehet” az uniós gázellátás terén, de 2025 után már nyugodtabb periódus lehet, mert a globális gázkínálati oldal is fokozódik, és így 2025 után „beállhat egy 100 euró alatti árszint”. A következő 2 évre a gázárra „Az én várakozásom 150 euró/megawattóra. Valószínűleg ezt lejjebb kell most venni annak köszönhetően, hogy az idei fogyasztási adatok sokkal jobbak.”

