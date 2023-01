Újabb fontos lépés történt ma a németek orosz gázról történő leválásában

Ma megérkezett a harmadik úszó tároló és LNG visszagázosító egység (FSRU) Németországba, a Hamburg melletti Brunsbüttel kikötőjébe, ami újabb fontos lépés az orosz vezetékes gázról való leválás folyamatában.

Robert Habeck német gazdasági miniszter a héten azt mondta a Reuters emlékeztetője szerint, hogy az első három ilyen FSRU egységgel már évi 14 milliárd köbméter LNG fogadható, de a tervben lévő további 3 ilyen egységgel az importkapacitás megduplázódik. Sőt, ezek mellett fix kikötői LNG-terminálok építését is tervezi az ország, amelyek mind azt célozzák, hogy az orosz vezetékes gázimportról le tudjon válni Európa legnagyobb gazdasága.

Érdemes megjegyezni, hogy ez a 14 milliárd köbméteres éves importkapacitás még mindig jócskán elmarad attól az évi 55 milliárd köbméteres mennyiségtől, amennyit Németország korábban évente az Északi Áramlat 1 vezetékpáron közvetlenül vett az orosz Gazpromtól.

Markus Krebber, a német RWE vezérigazgatója a mai esemény kapcsán jelezte, hogy ezek az egységek fokozzák a német ellátásbiztonságot és hozzátette:

Hazánk erős energiafüggősége az orosz vezetékes gáztól a speciális hajók bevetésével megszűnik.

Az is lényeges, hogy ebbe a harmadik FSRU-ba január végén futhat be az első LNG-tanker Katarból. Az európai LNG-import árazása kapcsán friss fejlemény:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 20. Megvan az első uniós árbecslés az LNG-szállítmányokra!

A szokatlanul enyhe télnek és a visszafogott német gázfogyasztásnak köszönhetően a német gáztárolók még mindig 88%-os töltöttségűek, szemben a két évvel ezelőtti ilyenkori 54,1%-kal, illetve a tavaly ilyenkori 41,3%-kal. Emiatt a minap a német hálózati hatóság elnöke már kijelentette, hogy a mostani téli fűtési szezont már gázkorlátozások nélkül bizonyára ki fogja húzni Németország, de a 2023-2024-es szezonra való minél több betárolás még okozhat kihívásokat.

Ezeket a kihívásokat fenntartja az is, hogy tavaly ősszel felrobbant az Északi Áramlat 1 mindkét vezetéke, illetve az Északi Áramlat 2 egyik vezetéke, és éppen mai hír, hogy már meg is történt a felszámolási eljárása az Északi Áramlat 2-t üzemeltető cégnek (Gas For Europe) Németországban. Ezzel gyakorlatilag az is eldőlt, hogy az épen marad egyetlen gázvezetéken sem fog belátható időn belül semmiféle orosz gázszállítás megtörténni Németország felé.

Címlapkép forrása: Getty Images