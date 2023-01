Hamarosan kiderül, ki vezetheti tovább a világ egyik legfontosabb jegybankját

Várhatóan a jövő hónapban nevezi meg jelöltjét a Bank of Japan (BoJ) élére Fumio Kishida miniszterelnök – írja a CNBC. Haruhiko Kuroda jelenlegi elnök mandátuma április elején jár le a jegybank élén.

Elsősorban a japán gazdaság helyzetét fogja figyelembe venni, amikor Kuroda utódát megnevezi – mondta vasárnap Kishida. Azt is hozzátette, hogy a jelölt nevét várhatóan februárban árulja majd el, hiszen még a parlamentnek is jóvá kell hagynia a kinevezést április előtt. Az elnök mellett a két alelnök mandátuma is lejár március közepén.

A sajtóhírek szerint az egyik alelnöki posztra esélyes lehet Sayuri Shirai, a BoJ korábbi döntéshozója, aki vasárnap úgy nyilatkozott, hogy a jegybank kötvényvásárlásait rugalmasabbá kellene tenni, de az alacsony kamatszint továbbra is indokolt. Kisgida annyit mondott, hogy a jegybank elnökének személye nem befolyásolja azt, hogy a kormány és a BoJ a jövőben is közösen dolgoznak majd a szigetország gazdasági fejlődéséért.

Címlapkép: Getty Images