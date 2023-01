Szavaztak az árstop eltörléséről, itt az eredmény!

Több mint 10 ezren válaszoltak az árstop sorsát érintő kérdésre, és kiderült, hogy

válaszadó olvasók 69,99 százaléka eltörölné az intézkedést legkésőbb az április 30-i határidővel.

De mi lenne az árstop eltörlése után? Annyi biztos, hogy az árstopos termékek körülbelül 3 százalékos súllyal szerepelnek a teljes fogyasztói kosárban. Korábban laptársunk megírta, hogy Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szerint az ársapka kivezetése 0,3-0,4 százalékponttal emelné meg az inflációt. Ennél csak enyhén magasabb, 0,5 százalékpontos mértékűre taksálta a várható emelkedés mértékét Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Ezektől eltérő becsléssel állt elő Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, aki szerint havi szinten 1-1,5 százalékpontos többletemelkedést okozna a fogyasztói árindexben, ha az ársapkákat kivezetnék. Viszont számításai szerint a kivezetés csak az élelmiszerkosárra vetítve 5,1 százalékpont lenne.

A kivezetés mellett szól az az érv is, hogy a hiányállapotok megszűnése mellett a nem árstopos termékek drágulása is lassulhat. Ugyanis ha a boltok több árstopos terméket adnak el, akkor megnő az árstop miatt keletkezett veszteségük is, hiszen ezeknek a termékeknek a beszerzési ára magasabb, mint amennyiért kínálniuk kell. A veszteséget igyekeznek beépíteni a többi termék árába, ami a kisebb boltoknak nehézséget okoz.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images