Összeül a Monetáris Tanács, a jegybank minden szavára ugorhatnak a befektetők

Idei első kamatdöntő ülését tartja kedden a Monetáris Tanács, melyen a 13%-os alapkamat még biztosan marad az eddigi szinten. Ugyanakkor a jegybank kommunikációja már érdekes lehet, mivel a piaci várakozások szerint lassan eljöhet a kamatcsökkentés ideje. Most még vélhetően az óvatosságot ér a türelmet hangsúlyozzák, de apró utalásokkal elkezdhetik előkészíteni a 18%-os irányadó kamat alapkamathoz történő közelítését.

Most még óvatos lehet az MNB

Az utóbbi időszakban érezhetően javultak a piaci körülmények, a földgáz világpiaci ára jelentősen csökkent, a forint is megvetette a lábát a 400-as lélektani határ alatt. Így akár megnyílhatna az út az MNB számára a 18%-os irányadó kamat csökkentésére, mely három hónapja van érvényben.

Ugyanakkor a jegybank számára figyelmeztető lehet a szeptember végi eset, amikor váratlanul bejelentették az alapkamat-emelés lezárását 13%-on, majd az azt követő két hétben komoly nyomás alá került a forint. Valószínűleg nem akarják elkövetni még egyszer azt a hibát, ezért sokkal óvatosabbak lesznek, fokozatos iránymutatás után jön csak a kamatvágás.

A keddi döntés érdekessége továbbra is az, hogy hivatalosan nem most döntenek az irányadó kamatról, a 13 százalékos alapkamat jelentősége pedig gyakorlatilag nulla, hiszen a napi betéti gyorstendereken határoznak október közepe óta az irányadó rátáról. Éppen ezért most semmilyen változás nem várható a kamatkondíciókban a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.

Új év, régi problémák, változatlan monetáris politika

- foglalta össze a keddi ülés előtt a kilátásokat Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.

A kamatkondíciók várható változatlansága mellett fontos kérdés lesz, hogyan kommentálja az MNB a vártnál alacsonyabb decemberi inflációs adatot – emelte ki Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

Az MNB minden szavát kiemelten figyeli a piac

Vagyis a mostani ülésen legfeljebb óvatos utalást tehetnek arra, hogy amennyiben a kedvező piaci körülmények fennmaradnak, akkor lehetséges az irányadó kamat csökkentése és közelítése az alapkamathoz. A várakozások szerint ezt márciusban, a friss inflációs jelentés publikálásával egyidőben kezdheti el a jegybank, előtte azonban „tesztelhetik a piacot”.

Sőt, könnyen lehet, hogy ez a tesztelés már el is kezdődött, hiszen a múlt héten az MNB szokatlan módon közleményt adott ki arról, hogy Matolcsy György a Gazdasági Versenyhivatal elnökével találkozott. A jegybanki kommunikációban pedig szerepelt egy olyan mondat, hogy az elnök szerint „az infláció tartós letörése nyithatja meg az utat az irányadó kamat csökkentéséhez".

Vélhetően ez folytatódhat a keddi döntés utáni közleményben és az esetleges háttérbeszélgetésen, ahol

minden elejtett félmondatnak jelentősége lehet piaci szempontból.

Óvatosságra inti a jegybankot a várhatóan tovább emelkedő infláció. Az év eleje újabb átárazásokat hoz valószínűleg, ezeknek mértéke fontos információ a monetáris politikának. Szerintünk a jegybank megvárja az inflációs fordulatot, mielőtt enyhít, ezért kedden egyelőre maradhat minden változatlan – vélekedik Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint a jegybanki kommunikáció is óvatos maradhat, azonban nem kizárt, hogy kap a piac némi információt a tervezett kilépési stratégiáról.

A legutóbbi központi banki álláspont szerint akkor nyílik lehetőség a monetáris politikai irányváltásra, amikor trendszerű javulás mutatkozik számos fontos tényezőben – tette hozzá Virovácz Péter. Az ING szakembere szerint a befektetői hangulat pozitív változása egyelőre törékenynek tűnik, nehezen nevezhető trendszerű változásnak.

A befektetők árgus szemekkel figyelnek és sajnos továbbra is meglehetősen megosztottnak tűnik a piac. Továbbra is sok olyan szereplő van, aki egy elhamarkodott jegybanki fordulatra várva építgeti a forint elleni pozíciókat. Egy ilyen megosztott környezetben pedig nem szabad túlértékelni a forint rövidtávon látott teljesítményét

- figyelmeztet Virovácz, aki szerint a gazdasági fundamentumok sem árulkodnak még trendszerű fordulatról.

Vannak tehát kedvező fejlemények, de a forint sérülékenysége miatt az ING elemzője szerint januárban, de talán még februárban is korai lenne a célzott és átmeneti intézkedések kivezetése vagy az ahhoz kapcsolódó kamatok mérséklése. Ugyanakkor azzal egyetért, hogy a közleményben vagy a háttérbeszélgetésen egy-egy óvatos elejtett mondattal érdemes lehet feszegetni a piac határait.

A forint árfolyama kulcsfontosságú lehet a következő időszakban is, mivel Virovácz Péter szerint a jelenlegi helyzetben a forint továbbra is komoly tényező az infláció elleni küzdelemben és

hosszabb távon is úgy tűnik, hogy csak egy stabil, de még inkább erősödő fizetőeszközzel lehet érdemben szembe szállni a ragadós inflációval.

A CIB Bank szakemberei szerint sem elegendő egyelőre a pozitív változás a kamatcsökkentések megkezdéséhez, azonban, ha kitart a jó hangulat, akkor az első negyedévben erre is lehet mód. Ugyanakkor Trippon Mariann szerint az irányadó kamat és az alapkamat legkorábban a nyári hónapokban érhet össze.

Az infláció csökkenése elhozhatja az alacsonyabb kamatot is

Persze várhatóan nem marad „örökre” a jelenlegi 18%-os irányadó kamat, sőt 2023-ban az alapkamat csökkentésére is nyílhat lehetőség. Ehhez csak az kellene, hogy az infláció a jelenlegi várakozásoknak megfelelően erőteljesen csökkenjen, az év végére akár az egyszámjegyű tartományba kerüljön.

Ha ez megtörténik, akkor az elemzők szerint realitás lehet 2023 végére a 10 százalék körüli kamatszint. Ez azt jelentené, hogy első lépésben a 18%-os irányadó ráta csökkenne valamilyen ütemben a 13 százalékos alapkamat szintjére, majd várhatóan az év második felében az infláció komolyabb esésével párhuzamosan lehetne az alapkamaton is faragni.

Címlapkép: Getty Images