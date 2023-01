A magyar energiainfláció Európa éllovasai között

Az Eurostat összesítése szerint decemberig csak két uniós tagállamban volt magasabb az energiainfláció mértéke, mint Magyarországon.

Míg 2021-ben még Magyarországon csak 11,2 százalék volt az energiaárak éves emelkedése, addig tavaly a rezsicsökkentés részleges kivezetése után nagyot fordult a trend:

decemberig Magyarországon 38,7 százalékkal drágult egy év alatt az energia. Ennél csak Olaszország (65,1 százalék) és Lettország (45,3 százalék) rendelkezett rosszabb számokkal az egész unióban.

Az Eurostat friss adatai szerint decemberre szó szerint az összes többi európai országban megállt az energiaárak növekedése, csak Magyarországon gyorsult az energiainfláció - derül ki az Index cikkéből.

Az árak emelkedését a rezsicsökkentés részleges kivezetése mellett a benzinárstop kivezetése is magyarázza. Mer 2022 novemberében még csak 27,1 százalékos inflációt mértek itthon.

Az Eurostat múlt hét szerdán megjelent adatai alá is támasztották ezt az előzetes vélekedést. Az uniós statisztikai hivatal által vizsgált harmonizált árindex (HICP) 25% volt Magyarországon, miközben a második legmagasabb lett adat 20,7%, a harmadik litván pedig 20 százalék volt. Ahogy arról írtunk, ott is a decemberi üzemanyagárstopot bevégző kormányzati lépés lehetett az ok.

Ráadásul a magyar energiaár-statisztikát lefelé módosíthatta, hogy a Központi Statisztikai Hivatal decemberben már változtatott a háztartási költségekre vonatkozó módszertanon, ahogyan arról részletesen beszámoltunk. A KSH a vezetékes gáz országos átlagáránál nem októbertől, hanem csak decembertől mutatott ki árcsökkenést arra hivatkozva, hogy csak az októberi lakossági gázfogyasztási adatokat tudták felhasználni az infláció kiszámításakor, és a vezetékes gáz esetében erre a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal adatait tudták használni, amely csak két hónappal a tárgyidőszak után jelenik meg.

