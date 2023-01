Virág Barnabás: tavaszra eljöhet a fordulat az élelmiszerárakban

Portfolio 2023. január 24. 15:37

Továbbra is szükséges a szigorú monetáris kondíciók fenntartása, indokolt az irányadó kamat 18 százalékos szintje addig, amíg a kockázati megítélésben nem látszik trendszerű pozitív változás - mondta keddi háttérbeszélgetésén Virág Barnabás. Az MNB alelnöke arról is beszélt, hogy érik az inflációs fordulat, tavaszra az élelmiszerek piacán is megtörténhet ez.