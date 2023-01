Hó esett a Szaharában, fehérre váltott a világ legnagyobb sivataga

A meteorológiai szaklap szerint az elkövetkező napokban észak, északkelet felől folyamatos lesz a hideg levegő utánpótlása, így Algéria északi részén továbbra is előfordulhat havazás, hózápor.

Az, hogy egy sivatagban havazik, nem is annyira elképesztően ritka esemény, mint elsőre gondolnánk, például épp egy évvel ezelőtt is hó esett a világ legnagyobb sivatagában.

Egy tanulmány szerint bár a Szaharában általában nagyon magas (50 °C feletti) hőmérsékletet mérnek, a csupasz szárazföld és a felhőtlen égbolt miatt alacsony hőmérsékleteket is regisztrálnak (különösen éjszaka). A téli légmozgások hűvös, nedves levegőt vonzanak az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger felől az északi Szahara felé. Ez azt eredményezi, hogy ebben az évszakban a Szahara peremén nagyobb téli csapadék is hullhat.

snowfall in the Sahara Desert is rare ️Rare enough for it to snow in 2016, 2018 and 2021. Prior to this snow was recorded in 1979.That's not normal right! We need to start really caring for this planet #Sahara