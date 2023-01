Már a kapuban lehet az új gazdasági ciklus

A tavalyi év a részvénypiaci esésről szólt, az S&P 500 index majdnem 20%-os gyengülést tudhat maga mögött. Az idei év azonban talán másképp alakul, miután az infláció csökkenése magával hozza az alapkamatemelési ciklus végét - ezzel elkezdődhet az új gazdasági ciklus -, így a részvénypiacok levegőhöz juthatnak.

A teljes tőkepiacra és a részvények árazására komoly hatással vannak a kamatok és gazdaságban lévő pénz mennyisége. Befektetői szempontból vizsgálva 2021-et az alapkamatok extrém alacsony szintje, a bőséges forrás és tőke a gazdaságban a részvénypiacokat túlértékeltté tette. Az S&P 500 index egy év alatt majdnem 27%-ot emelkedett, amelyre általában csak a válságok utáni évben van példa. Ezzel szemben 2022-t két nagy trend határozta meg:

Alacsonyabb vállalati nyereségek (főleg a második félévben). A piaci kamatlábak emelkedésével azoknak a cégeknek, amelyek pénzt szeretnének felvenni, hogy új beruházásokat finanszírozzanak, többet kell fizetniük hitelekért, ami szükségszerűen csökkenti a cég által termelt nettó nyereséget. Ugyanez igaz a már meglévő hitelekre, a kamatok mértéke növekszik, ezáltal a nettó nyereség csökken. Az alacsonyabb profit alacsonyabb részvényárakat jelent, mivel a részvényárak alapvetően a vállalat összes jövőbeli nyereségének mérőszámai. 2023 második fele viszont fordulópontot hozhat, hiszen a kamatlábak csökkenésével a cégek több hitelt tudnak felvenni, ami növeli a profitot és a gazdasági teljesítményt, így felhajtva a részvények árait.

Közel lehet a kamatcsúcs

Ahogy láthattuk, az alapkamat emelése általában negatív hatást gyakorol a részvénypiacra, mert ez növeli a vállalatok hitelköltségeit, és ezzel csökkenti a nyereségüket. A magasabb kamatok miatt a vállalatok nehezebben tudnak hitelt felvenni, ami gátolja a beruházásokat, és ez negatívan hat a növekedési kilátásokra. A részvénypiacokon a befektetők általában a növekedési kilátások alapján értékelik a cégeket, és ha a növekedési kilátások csökkennek, akkor a részvények értéke is csökken. Egy medvepiac közepén és az alapkamatok emelkedése közepette (mint amilyen 2022 utolsó negyedéve és 2023 első negyedéve) jövőbeli növekedésről nehéz beszélni és a tőkepiacok sem árazzák ezt, hiszen a növekedés egészen addig nem tud megjelenni, ameddig az alapkamatokat agresszívan emelik, és a gazdaságból folyamatosan vonják ki a tőkét. Ugyanakkor a gazdasági ciklusok alapján 2023-ban az infláció már csökkenő pályára áll, az alapkamatemelési ciklus a végéhez közeledik, így a növekedési kilátások is javulnak, ami a részvények árainak emelkedését hozhatja magával.

2022-es első féléve az infláció emelkedéséről, az alapkamat fokozatos emelkedéséről szólt, a második félév az agresszív alapkamat emelése mellett a medvepiacról, azaz a csökkenő értékeltségekről és összeomló részvényárakról szólt. A Fed alig egy év leforgása alatt emelte az alapkamatot 0,5%-ról 4,5%-ra, amire az elmúlt negyven évben nem volt példa. Erre az agresszív kamatemelésre az infláció rendkívül gyors ütemű élénkülése miatt volt szükség, hiszen az infláció az Egyesült Államokban júniusban negyven éves rekordot döntött, 9,1% volt a pénzromlás mértéke. 2023-ban viszont már fordulni látszik a trend. Az infláció július óta csökkenő tendenciát mutat, ami egy kevésbé agresszív kamatemelést vetít előre, így a piacok lassan levegőhöz jutnak.

2023-ban a Fed 3-4% közötti inflációs értékkel számol, amely akár év végén egy kamatcsökkentést is előre vetíthet. Ennek következtében az elemzők 5,25-5,5% körül várják az alapkamat csúcsát, mely a következő hónapokban meg is valósulhat, köszönhetően a Fed óvatosabb kamatemeléseinek. Éppen ezért befektetői szempontból az első negyedév még nem lesz könnyű, a fő cél továbbra is az infláció letörése, utána viszont szépen fokozatosan elindulhat a részvénypiaci emelkedés, köszönhetően az inflációs nyomás csökkenésének és a kamatemelési ciklus végének. Valószínűsíthető, hogy 2023 első negyedévében a medvepiac még dominálni fog, mert az alapkamatokat tovább emelik, viszont már sokkal óvatosabb mértékben, mint az elmúlt 7-8 hónapban, és 2023 második félévére nagy valószínűséggel elérkezik az alapkamatok szinten tartása, és a következő bikapiac kezdete. 2024-ben a Fed már egyértelműen kamatcsökkentésekre készül, a hivatalos decemberi jegyzőkönyv alapján 2024-re átlagosan 4,1%-os kamatszinttel számolnak, ami nagyjából 110-140 bázispontos csökkenés a 2023-as 5,25-5,5%-hoz képest. Ez komoly lökést adhat a tőkepiacoknak.

Stabil munkaerőpiac

A legnagyobb félelem a piacokon, hogy az agresszív kamatemelés recesszióba süllyeszti az Egyesült Államok gazdaságát, így ezek alapján a részvénypiacok emelkedésére még bőven várni kell. A mostani információk alapján viszont jó eséllyel ezt a forgatókönyvet sikerül elkerülni ebben az évben. Függetlenül a recessziós félelmektől, a befektetők már hónapok óta stabil munkaerőpiaci jelentéseket látnak. A Nonfarm payroll adatok azt mutatják meg, hogy egy adott hónapban hány új munkahely jött létre az országban (a kormányzati és mezőgazdasági szektor kivételével). Csak novemberben majdnem 60 000 embert bocsátottak el a technológiai szektorból: a legnagyobb szereplők, mint a Meta (11 000), az Amazon (10 000) és a Twitter több mint 8000 embert bocsátott el. Ez a trend decemberben is folytatódott, ennek ellenére novemberben 263 000, decemberben pedig 223 000 új munkahely jött létre, ami felülmúlta a 200 000-es várakozást. A munkanélküliség decemberben pedig ismét rekordalacsony (3,5%) szinteken áll. Az tehát bátran kijelenthető, hogy a munkaerőpiac jelenleg stabil lábakon áll. A stabil munkaerőpiac és kamatemelési ciklus helyzetét figyelembevéve reális esély mutatkozik arra, hogy az Egyesült Államok gazdasága elkerüli a recessziót 2023-ban.

S&P 500 P/E

Az S&P 500 P/E mutató az egyik legfontosabb mérőszám az amerikai részvénypiacokat tekintve, mert az általános gazdasági kilátásokról és a befektetők várakozásairól ad információt. Az értékeltségi mutató alapján megállapítható, hogy az extrém magas szintekről 2022-ben konszolidálódott a piac. Jelenleg körülbelül 20-as értékeltségi szorzóval tudnak a befektetők részvényeket vásárolni, ami történelmi átlagban a fair értékeltség tetején helyezkedik el, viszont az elmúlt harminc év átlagát tekintve abszolút fair értékeltségről beszélhetünk. (Az elmúlt 30 év átlagos P/E értékeltsége 24,5; a történelmi átlag 16 P/E.) Ez tehát azt vetítheti előre, hogy a részvénypiacokban már nem sok tér van a további esésre. Persze azt senki sem tudja megmondani, hogy mikor kopogtat be egy következő válság, mert akkor újra a az összes elemzett makromutató a feje tetejére áll.

