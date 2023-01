Egyre zavarba ejtőbbek a munkanélküliségi adatok Magyarországon

A Központi Statisztikai Hivatal egy ideje egy becslést közöl a havi munkanélküliségről és a foglalkoztatásról, a munkaerő-felmérés nyers adatait nem lehet látni a hivatalos adatokból. Amióta a KSH bevezette ezt a módszertani váltást, azóta kisebbek az ingadozások az adatokban. A KSH becslése 187 ezer munkanélkülit mutat, miközben a Portfolio számításai szerint a nyers adatok alapján már 200 ezer fő feletti számot látnánk tavaly novemberre vonatkozóan. Az MNB szezonálisan igazított mutatója szerint is 200 ezer felett van a munkanélküliek száma.

Tavaly novemberben 187 ezer munkanélküli volt Magyarországon a KSH adatai alapján, ami 3,8%-os munkanélküliségi rátát jelentett. Érdemes azonban kicsit a számok mögé nézni. A KSH 2021 júliusa óta ugyanis egyfajta becslést készít a munkanélküliségről, nem a nyers számokat közli. Erre az érvelésük szerint azért van szükség, mert a negyedéves (3 havi gördülő) felmérés alapján csak így biztosítható a havi adatok pontossága; a munkaerő-felmérés 3 havi gördülő átlagának mintájából az egyik hónapban torzítanak a számok. Egyébként ma úgy néz ki a munkanélküliségi idősor Magyarországon, hogy 2021 nyaráig a nyers adatokat látjuk, azóta pedig a modellbecslést.

A Portfolio azonban továbbra is kiszámolja a nyers adatokat mind a foglalkoztatásra, mind a munkanélküliségre vonatkozóan:

Ez alapaján tavaly novemberben 207 ezer munkanélküli volt Magyarországon. Vagyis a nyers adatok már 200 ezer feletti, 4%-os munkanélküliségi rátát mutatnának.

Az alábbi ábrán a zöld vonal az általunk számolt nyers munkanélküliségi adatok idősorát mutatja (másfél éve ezt nem közli a hivatal), a narancssárga pedig a KSH új modellbecslése, ami több mint másfél éve a hivatalos munkanélküliségi tájékoztatókban szerepel.

A hivatal modellbecslése úgy tűnik, hogy az összes ingadozást tompítja. Volt, hogy a nyers adat tavaly tavasszal alacsonyabb számokat mutatott volna, mint a modellbecslés. Most viszont ennek az ellenkezőjét látjuk, a nyers adat magasabb, mint a becslés.

A munkanélküliségről az MNB napokban kiadott ábrakészletében is találunk adatokat. A jegybank szezonális kiigazítást alkalmaz a KSH adatain, amely szerint emelkedő trendben van a munkanélküliség:

az MNB számításai alapján tavaly novemberben 200 ezer fő felett volt a munkanélküliek száma, ami 4% feletti munkanélküliségi rátát jelentett. Ez több mint egyéves csúcs volt.

Forrás: MNB

Vagyis összességében mind a KSH nyers adatai (amelyeket az elmúlt hónapokra vonatkozóan a Portfolio állított elő), mind az MNB igazított számai a munkanélküliség növekedését mutatják, 4% feletti munkanélküliségi rátát jelezve, miközben a KSH modellbecslése szerint - amit a havi gyorstájékoztatók tartalmaznak - ettől kissé elmaradó az állástalanok aránya.

A kismértékű különbség természetesen nem utal arra, hogy merőben más lenne a kép: a munkaerőpiac továbbra is feszes, a munkanélküliség alacsony szintű. Azonban az elmúlt hónapokban nőtt a munkanélküliség egyrészt az elbocsátások, másrészt az aktivitás növekedése miatt. A következő hónapokban is érdemes lesz figyelni nemcsak a hivatalos (modellbecsült) havi munkanélküliségi adatokat, hanem a többi mutatót is; mindemellett ne felejtsük el a 3 havi átlagadatokat sem, ám ez a szám természetesen lassabban mutatja meg, ha munkaerőpiaci fordulat érkezik.

Címlapkép: Getty Images