Itt az amerikai GDP-adat: messze még a recessziótól a világ legnagyobb gazdasága

A tavalyi negyedik negyedévben 2,9%-kal nőtt az amerikai gazdaság évesített negyedéves szinten, azaz az év végén még egyértelműn messze volt a visszaeséstől a világ legnagyobb gazdasága. A közgazdászok tartanak tőle, hogy idén az amerikai gazdaság recesszióba süllyedhet, tavaly év végén ennek még nem volt jele.

2022 negyedik negyedévében az amerikai gazdaság évesítve 2,9%-os növekedést ért el (azaz a negyedéves bázisú növekedés nagyjából 0,7% volt). Ez lassulást jelent a harmadik negyedév 3,2%-os növekedéséhez képest, viszont felülmúlja az elemzők által várt 2,6%-os évesített növekedésre vonatkozó prognózist.

Azaz az amerikai gazdaság némileg erősebb volt a vártnál tavaly.

Az amerikai gazdaság az első negyedévben technikai recesszióba csúszott, de ez nem jelentette az aktivitás valódi változását: az első és második negyedévben erős volt a fogyasztás bővülése, a munkanélküliség is határozottan mérséklődött, a növekedés a vállalati készletek csökkentésével és az import növekedésével volt magyarázható. A harmadik negyedévben aztán már szép, 3,2%-os évesített növekedést mutatott a GDP-adat, ez lassult most 2,9%-ra. Ez ugyanakkor az első becslés, a következő két becslésben a tényleges szám ettől némileg eltérhet (az USA-ban jellemző is a néhány tizedes pontatlanság a gyorsbecslésben).

Az éves átlagos növekedés - a jelenlegi számok ismeretében - 2,1% volt 2022-ben,

ami jelentős lassulást jelent a tavalyi 5,7% után, de nem sokkal marad el a koronaválság előtti évek növekedésének átlagától, és egy fejlett gazdaság esetén átlagos növekedési számnak tekinthető (bár ez az összehasonlítás nem teljesen helytálló, a tavalyi növekedést ugyanis számos olyan tényező befolyásolta, amelyekre évek, évtizedek óta nem volt példa).

Az évesített negyedéves mutatót az USA-n kívül kevés helyen használják, Magyarországon és Európában nem jellemző a használata. Azt mutatja meg, hogy milyen mértékű lenne az éves növekedés, ha a gazdaság minden negyedévben a tárgyévi negyedév növekedési ütemét mutatná.

A negyedik negyedéves növekedéshez a fogyasztás, a magánberuházások, a kormányzati vásárlások egyaránt hozzájárult. Az amerikai gazdaság lassuló globális környezetben tudott növekedést elérni: Kína a tavalyi negyedik negyedévben még a lezárásoktól szenvedve messze nem nőtt a potenciálja környékén, Európában az energiaválság hozott lassulást (ott csak február elején ismerjük meg a negyedik negyedéves adatot, tehát a lassulás mértékéről nincs pontos információnk). Eközben az Egyesült Államokban negyven éves infláció tombol, ami hátrányosan érinti a fogyasztást. Ezzel ellentétes hatás, hogy a koronavírus-válságban felhalmozott többlet-megtakarítások még mindig bőven kitartanak, a munkanélküliség továbbra is csökkenő pályán van, a béremelések mértéke szokatlanul magas. Összességében ez most pozitív fogyasztás-növekedést hozott, de a kilátásokat bizonytalanság övezi, a kamatok emelkedésével pedig lehet számítania fogyasztás csökkenésére.

A magas infláció miatt a Fed tavaly márciusban határozott kamatemelésbe kezdett, összesen 425 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot. Sok közgazdász tart attól, hogy a Fed határozott kamatemelése végül olyan mértékben fáj majd a reálgazdaságnak, hogy recesszióba kerül az Egyesült Államok 2023-ban. A mai közlés azt mutatja, hogy a tavalyi negyedik negyedévben még nem volt érdemi lassító hatása a Fed lépéseinek, de ez nem is volt elvárt, a jegybanki szigorítások ugyanis lassan, 1-1,5 év alatt éreztetik hatásukat. Ennélfogva továbbra sem kizárható, hogy 2023-ban recesszióba süllyed az USA, de az első negyedév még kaphat egy lökést a tavalyi negyedik negyedév áthúzódó hatása miatt - de még ez is a nagyon távoli jövő zenéje csupán.

Címlapkép: Getty Images