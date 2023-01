Kiverte a biztosítékot a bejelentés, sztrájkfeszültség van az Auchannál

„Kiverte a biztosítékot a szerda esti bejelentés az Auchan-dolgozók jelentős részénél” – mondta az Indexnek Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, aki egyértelművé tette: néhány órával a tájékoztatás előtt eredménytelenül zárult a bértárgyalás.

Az egyeztetések lezárását követően a KASZ helyi alapszervezete annyit kommunikált a munkavállalók felé, hogy

nem sikerült a szakszervezet által kitűzött bruttó 50 ezer forint emelésben megállapodni,

és nem emelkedik a gépkocsival történő munkába járás költségtérítése sem.

A KASZ elnöke kiemelte, a közlés alapján januártól minden munkatársának alapbérét bruttó 32 ezer forinttal emeli az Auchan, szemben az 50 ezres céllal, amit szakszervezeti oldalról kitűztek maguk elé az egyeztetések előtt. olyannyira nem akartak nyerészkedni a munkáltatón, hogy

a megélhetési kérdőívük szerint az alkalmazottak alapvető kiadásai havi 80 ezer forinttal ugrottak meg az egy évvel korábbihoz képest, vagyis az alapvető cél a pluszterhek enyhítése lett volna csupán.

A korábbi bérfejlesztési kommunikációból kiszámolható, hogy mostantól vidéken 297 ezer forint, a fővárosban 332 ezer forint a kezdő bruttó bér. Karsai Zoltán szerint a tárgyalásoknál az is visszatérő nézetkülönbség volt, hogy az Auchan a tavaly év eleji bért vette alapul, ők pedig értelemszerűen az évközit. Ez az egyet nem értés tükröződik vissza a dolgozói vásárlási kedvezmény mértékében is: az nem most emelkedett 5-ről 12 százalékra, hiszen már tavaly októbertől 10 százalékos volt, ehhez képest tehát nem 7, csupán 2 százalékpontos a további kedvezmény – miközben csaknem 45 százalékos az élelmiszer-drágulás.

A vállalat tájékoztatása bér helyett jövedelmet használ, így hivatkozik „a legtöbb munkatársat foglalkoztató régiókban a szakképzettséget nem igénylő áruházi pozíciókban elérhető bruttó 380–476 ezer forintra” is. Az összkép ennél azonban jóval árnyaltabb.

A jövedelembe beleszámoltak minden olyan juttatást, ami csak létezik a cégnél, de a közleményben szereplő összegek elérésére sok dolgozónak nincs esélye

– mutatott rá Karsai Zoltán, illetve felhozta:

A VÁLLALAT TÁMOGATJA A MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGEIT, DE CSAK AZ ADÓMENTES 15 FT/KM HATÁRIG.

Érdemes megjegyezni, hogy ahogyan arról ma beszámoltunk, a kormány a duplájára emeli a munkába járás kedvezményes költségtérítését.

Az Index megkereste a kérdéssel kapcsolatban az Auchant is, azonban nem kaptak érdemi választ:

Köszönjük a reakció lehetőségét. Sajnáljuk, hogy idén nem született bérmegállapodás az Auchan Magyarország és a KASZ között. A tegnapi sajtóközleményben foglaltakon kívül nem kívánunk több információt ehhez hozzátenni.

