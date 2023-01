Pánik a kkv-knál az áramszerződések miatt, akár elbocsátások is jöhetnek

A körkép szerint vadkapitalista viszonyok uralkodnak a versenypiaci áramszolgáltatás területén a kkv-k és az energiakereskedők viszonyrendszerében az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján, és módszeresen mellőzik a fogyasztóvédelmi szempontokat is.

A téma gyökere saját értelmező keretünk szerint az, hogy tavaly ősztől kezdve, amikortól az idén januártól induló áramévre újra kellett volna kötni az ellátási szerződéseket, még nagyon magas gázárak és emiatt nagyon magas áramárak voltak, így sok cég vagy kivárt (illetve a tavaly nyártól biztosított végső menedékesi rendszerben volt, ami idén januártól jelentősen átalakult a vészhelyzeti ellátás keretében, lásd alább), vagy próbált a kereskedőktől egyrészt biztonságos (fix áras), és/vagy a változó piaci viszonyokra is reagáló (tőzsdei árakat is valamilyen módon lekövető) szerződéses kereteket kiharcolni. Sőt, amint megírtuk: voltak olyan cégek, amelyek inkább leszerelték a napelemüket (HMKE méret), hogy a betáplálás megszűntetésével jobb alkupozícióba kerüljenek az áramkereskedőknél.

Ezzel párhuzamosan nyilván az energiakereskedők is jobban megnézték az ellátott cégek likviditási helyzetét, ágazati hátterét, hogy a szolgáltatott áramért biztosan megkapják a pénzüket. Emellett voltak olyan hírek, hogy például az 5 MWh-nál kisebb éves fogyasztású cégekkel inkább felbontották a (fix áras, határozatlan idejű) szerződéseket, mert nem érte meg nekik így szolgáltatni. Így az érintett cégek napi áramvásárlásba szorultak, és azóta nem minden esetben tudtak új szolgáltatóval szerződni.

Ebben persze lehetett kivárás is, hogy a december közepétől megindult gáz- és áramár csökkenés miatt hátha jobb ajánlatokat kapnak majd a kereskedőktől, de a lap körképe szerint ez december második felében nem történt meg. Több forrásból is azt írta ugyanis meg a lap, hogy például az MVM Next év vége felé széles körben terítette a 190-250 forint/KWh-s fix éves szerződéses ajánlatokat, és ezek alternatívájaként csak azt ajánlotta, hogy ha 2 évre szerződnek, akkor 20 forintos kedvezményt kapnak, ha 3 évre, akkor további 20 forintot. Mivel más kereskedőktől nem igazán kaptak ajánlatot az év végén a cégek, így többen kénytelenek voltak belemenni az MVM-es szerződésbe, de a helyzet januártól megváltozott. Az új évben ugyanis már más kereskedők is elkezdtek ajánlatokat adni, de már nem tudnak szabadulni a megkötött szerződésből, miközben a magyar tőzsdei áramárak is leestek 150 forint körülre.

A fenti folyamat közben volt még egy fontos epizód, amikor a kormány tavaly december közepén meghirdetett egy vészhelyzeti ellátási konstrukciót idén januártól (havonta változó áron lehet kapni áramot), de csak pár napig lehetett jelentkezni jogvesztő határidő mellett, és csak a 2 MWh alatti fogyasztók jelentkezhettek. Amint megírtuk: végül csak 1699 cég és intézmény élt a lehetőséggel, aminek az lehetett az oka, hogy többen vagy lemaradtak a lehetőségről (nem értesültek róla, vagy kilógtak a jogosulti körből), vagy kivártak, hátha lesznek majd jobb lehetőségek is. Akkoriban az Energiahivatal már többedszerre figyelmeztette az érintetteket, hogy ha túl sokáig kivárnak a jobb ajánlatokra, akkor akár hoppon is maradhatnak, azaz nem lesz 2023-ra áramszerződésük, így az a termelésüket is ellehetetlenítheti.

Most ez a helyzet kezd nagyon forróvá válni a fentiek miatt és a szabályok szerint érvényes szerződés nélkül csak 45 napig jogosult áramot vételezni a hálózatból az adott cég, így február 15-ig rendeződnie kellene a helyzetnek.

Közben viszont a kereskedői ajánlatok között voltak olyanok is a lap idézete szerint, akik január közepén arra figyelmeztettek, hogy vagy elfogadják 1 héten belül a megajánlott konstrukciót, vagy január 25. körül leszerelik az órát. Ez a fenti törvényi határidőt és a fogyasztóvédelmi szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyta, emellett nem is életszerű, hogy az egyébként is munkaerőhiánnyal küzdő szolgáltatócég emberei ügyfelek ezreit látogatják meg azért, hogy kikössék a fogyasztásmérőt.

A Magyar Energiakereskedők Szövetsége a lapnak azt emelte ki, hogy a vállalati gáz- és árampiacon egyaránt jelentős az átrendeződés: a szerződések aránya elmozdult a tőzsdeindex-követő kontraktusok felé még a kkv körben is, és egyre kevesebb a fixáras szerződés a piacon. Felsmann Balázs, a MEKSZ elnöke a Portfolio jövő keddi energiapiaci rendezvényén is részt vesz egy panelbeszélgetésben, amelyben ez a téma is bizonyára szóba kerül majd.

A fenti helyzet egyes cégeknél oda vezetett, hogy miután év végén kénytelenek voltak az MVM Nexttel szerződni, de azóta leestek az árak és vannak már más energiakereskedői ajánlatok is (akár napi árasak), most nem tudnak kilépni a szerződésből. Több vállalkozó azonban abban gondolkodik, hogy nem az áramkereskedővel, hanem a hálózati engedélyessel bontja fel a szerződését, ennek nyomán kiköttetik a fővezetéket és leszerelik fogyasztásmérőt és utána megnyílik az út új hálózati engedélyessel és aztán kereskedővel szerződni. Mások azzal próbálkoznak, hogy nem fizetik a számláikat, de ez amellett, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül, még vissza is üthet, ha majd később út kereskedővel akarnak szerződni.

Egy élelmiszeripari vállalkozó legalább 15%-os leépítéssel és 11-12%-os áremeléssel tudná csak kihozni pluszba az idei megugró energiaköltsége miatt az üzemi eredményét, és félő, hogy a lengyel import előretör a piaci áras szerződésekből adódó olcsóbb (lengyel) termelési költségszint miatt.

A cikk visszaidézi azt, amit az Ipari Energiafogyasztói Fóruma elnöke, Nagy Zoltán, a Portfolio tavaly őszi energiapiaci konferenciáján mondott, aki már akkor azt valószínűsítette, hogy a szerződéses konstrukciókból eredő nehézségek (fix magas áron megkötött szerződések) miatt az idei év első negyedéve nagyon nehéz lesz sok cégnek, akár elbocsátások és csődök is jöhetnek.

Összességében tehát azon cégek, amelyek még mindig nem rendelkeznek érvényes 2023-as áramvásárlási szerződéssel most már csak abban reménykedhetnek (feltéve, hogy nem lesz állami beavatkozás), hogy a beesett gáz- és áramárak mellett talán kapnak számukra elfogadható ajánlatokat a kereskedőktől. Azok a cégek pedig, amelyeknek már van korábban magasabb áron megkötött szerződésük, abban reménykedhetnek, hogy találnak olyan (jogszerű) megoldást, amellyel az időközben bekövetkezett jelentős árcsökkenésből profitálni tudniak

