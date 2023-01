Új IKEA nyílik Magyarországon! - Kiderült az is, mi volt 2022 slágerterméke

Portfolio 2023. január 26. 09:57

Magyarországi bővítést jelentett be az IKEA, a svéd áruházlánc továbbá értékelte a 2022-es pénzügyi évet is. A vállalat 2023-as tervei között szerepel, hogy a kiszállítások 25%-a elektromos járművekkel történjen – számoltak be közleményükben.