Veszélybe került Paks II.? - Súlyos üzenetet küldött Szijjártó Péter

„Egész egyszerűen felháborító és elfogadhatatlan” az, hogy a német kormány két zöld minisztere „ki tudja milyen politikai, vagy ideológiai okból blokkolja” a Paks II. vezérlőrendszereihez egy exportengedély kiadását a német Siemens Energy részére – fakadt ki a mai budapesti sajtótájékoztatón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A német kormányzati magatartás a jelek szerint egyelőre blokkolja, hogy a Roszatom a német-francia konzorciummal leszerződve teljesíteni tudja a vezérlőrendszer megépítését. A miniszter kijelentése néhány órával azután érkezett, hogy Orbán Viktor kormányfő a közrádióban leszögezte: semmilyen nukleáris szankcióhoz nem járul hozzá a magyar kormány az Oroszországgal kapcsolatos fellépés során, ami akadályozná például a Paks II. megvalósulását.

Szijjártó Péter az élőben közvetített eseményen (lásd 31. perctől) leszögezte Paks II. kapcsán, hogy

ha valaki nem tudja megépíteni, ha valaki ellehetetleníti, az a nemzeti érdekeinkkel mélyen ellentétes lépést tesz.

Úgy folytatta: „nem engedhetjük meg, hogy bárki kockára tegye a magyar energiaellátás biztonságát és ezért már hétfőn is jeleztem Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság ne álljon elő olyan javaslattal, amely bármilyen módon is korlátozza Magyarország és Oroszország nukleáris energetikai együttműködését”.

Felidézte, hogy tegnap telefonon tárgyalt Alekszandr Novakkal, az energiaügyekért felelős orosz miniszterelnök-helyettessel, aki megerősítette neki, hogy a moszkvai kormány számára kiemelt stratégiai jelentősége van a paksi beruházás sikeres végrehajtásának. Emellett aláhúzta, hogy a felek látnak bizonyos pontokat, ahol gyorsítani lehetne a projektet az eljárások egyszerűsítésével, az európai szabályok keretein belül.

Szijjártó ezután kijelentette:

Az Európai Bizottság jelenleg nem akadályozza a beruházást, a németek viszont igen: a német kormány zöld miniszterei és ez elfogadhatatlan.

Ezt azzal magyarázta, hogy „ma nincsen szankció alatt a nukleáris együttműködés, és a Roszatom az új paksi erőművek vezérlőrendszereinek kiépítésére egy német-francia konzorciummal szerződött. A Framatome-mal és a Siemens Energy-vel."

Jelezte, hogy "A francia exporthatóság már megadta az engedélyt a Framatome-nak a vezérlőrendszerek szállítására, a német kormány két zöld minisztere, a gazdasági és külügyminiszter viszont egyelőre blokkolja ennek az engedélynek az engedélynek a kiadását a Siemens Energy részére.

Ezért leszögezte:

Ez elfogadhatatlan, mert a nemzeti energiamix összeállítása nemzeti hatáskör, az energiabiztonságunk kérdése pedig nemzeti ügy. És az, hogy egy másik európai kormány mindenfajta európai jogszabály híján, ki tudja milyen politikai, vagy ideológiai okból blokkolja egy másik ország saját energiaellátásának biztonságossága érdekében szükséges fejlesztéseket, az elfogadhatatlan.

Kijelentette: "Jelenleg semmi jogi alap nincsen arra, hogy mi ne működhetnénk együtt a nukleáris energia terén Oroszországgal, ráadásul egy német-francia technológiát akarunk használni a Paksi Atomerőműben és ezt most a két német zöld miniszter akadályozza, ami egész egyszerűen felháborító és elfogadhatatlan.”

Amint fent jeleztük: Orbán Viktor kormányfő reggel a közrádióban hangsúlyozta, hogy a magyar kormány semmilyen nukleáris területű szankcióhoz nem járul hozzá, ami így a paksi bővítést is ellehetetlenítené.

A tizedik szankciós csomag összeállítása kapcsán már hetek óta keringenek olyan javaslatok Brüsszelben, sőt erős elvárások is jöttek az ukránok részéről, amelyek a nukleáris területet is érintenék, illetve konkrétan a Roszatommal való együttműködést korlátoznák. Ezen hangoknak, a Roszatommal és vezető tisztségviselőivel szembeni szankciók kivetésének adott muníciót a Washington Post minapi cikke, amelyben feltárta, hogy a többi nagy orosz állami cég nyugati szankcionálása miatt a Roszatom kezdett olyan anyagokat beszerzni és továbbadni az orosz hadiiparnak, amelyek a hadviselési képességekhez kulcsfontosságúak.

A cikk nem említette meg, hogy a Roszatom, mint fővállalkozó Magyarországon is tervezne atomerőművet építeni, de számos dimenzióban bemutatja, hogy az oroszoknak milyen lényeges súlya van a globális uránium kitermelésben, az atomerőművek építésében, a nukleáris fűtőanyagok szállításában (még az Egyesült Államok is jelentősen támaszkodik erre). Emiatt a cikk felvázolja, hogy ha a Roszatom ellen globális lenne a fellépés, az újabb energiaár robbanást is elindíthatna. Így összességében azt sugallja a cikk, hogy a cég ukrajnai zaporozzsjai atomerőmű körüli tevékenysége (gyakorlatilag átvette az irányítást az üzem felett orosz elnöki utasításra, a nemzetközi joggal és nukleáris szabályokkal ellentétesen), illetve az orosz hadiipar segítése miatt fokozatosan kell fellépni vele szemben, tehát először a problémás tevékenységekben részt vevő személyekkel szemben kell szankciókat kiveni.

Érdemes megemlíteni, hogy a Paks II. kapcsán a minap egy másik szempont is felmerült, amely a megvalósításra kockázatot jelenthet (a Paks I.-gyel párhuzamos működés miatt az állami támogatásra vonatkozó brüsszeli engedély érvényét veszítheti), igaz ez ma nem került szóba a miniszter tájékoztatóján:

