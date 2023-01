Elemzés: sokkal rosszabb helyzetben van az orosz gazdaság, mint azt korábban gondoltuk

A tavalyi recesszió után idén is jelentős mértékben zuhanhat az orosz gazdaság, a Fitch Solutions szerint az idei recesszió elérheti az 5%-ot. Az elemzőintézet hosszú távú előrejelzéséire támaszkodva kiszámoltuk, hogy az orosz gazdaság várhatóan 2028-ban éri csak el a háború előtti szintet, és ha figyelembe vesszük az orosz gazdaság korábbi potenciális növekedési ütemét, akkor azt kapjuk, hogy 2032-re a gazdaság 11%-kal lenne nagyobb, ha nem döntenek a háború mellett. Ha ez nem lenne elég, még a fiskális pozíció is meredeken romlik a nyugati szankciók miatt. Egyszóval: az orosz kilátások kifejezetten rosszak.

Éveket vesz el az orosz gazdaságtól a háború

A háború drámai módon rontja az orosz gazdaság rövid és hosszú távú kilátásait, a nyugati szankciók jelentős károkat okoznak a gazdaságnak, a GDP minden komponensét negatívan érintik – írja értékelésében a Fitch Solutions. Az elemzőintézet felhívja a figyelmet, hogy a válság növelni fogja Oroszország kiszolgáltatottságát a nyersanyag-export felé,

de a szankciók közepette egyre nehezebben tudja majd eladni azokat.

Amennyiben az orosz gazdaságban nem történnek strukturális változások (nem történik meg a diverzifikáció, azaz a nyersanyagexport-kitettség csökkentése, nem számolnak le a jelentős mértékű korrupcióval, és nem csökken a centralizáltság a gazdaságban), akkor nem enyhül a nyomás az orosz potenciális növekedésen sem. A következő évtizedekben a fiskális és növekedési kilátásokat az elöregedő népesség is rontja majd.

A Fitch Solutions a következő évekre kifejezetten rossz számokat közölt. A reál GDP-növekedés -3,5% lehetett 2022-ben, amelyet idén még mélyebb, 5%-os recesszió követ. A kilábalás nem történik meg belátható időn belül: 2024-ben 1,5, 2025-ben 2, 2026-ban 2,5%-os lehet a növekedés, és egészen 2032-ig alacsony, 2% alatti növekedést vár az elemzőintézet. Ez azt is jelenti, hogy a Fitch Solutions előrejelzéseivel számolva az orosz gazdaság csak 2028-ban fogja elérni a 2021-es szintet, azaz a háború és a nyugati szankciók 7 évet vesznek el az orosz gazdaság fejlődéséből.

Pontosabban ennél sokkal többet, hiszen ez csak a háború előtti szint. Oroszország sosem volt a növekedés bajnoka, de ha az előző 10 év átlagos növekedésével nőtt volna 2021 után (ami 1,35%-os éves növekedést jelent), akkor a gazdaság 2032-re 11%-kal lenne nagyobb, mint a háború nélkül.

Fontos elmondani, hogy a hosszú távú növekedési előrejelzéseket rendkívüli bizonytalanság övezi, így nem is lehet megbízhatóan támaszkodni a 10 éves előrejelzésekre, a fenti számítás a jelenlegi helyzetből tekint előre, így inkább a mai gazdasági helyzet olvasatának tekinthető. De nem is ez a legfontosabb a Fitch Solutions előrejelzésében, hanem az, hogy 2023-ra is jelentős visszaeséssel számolnak. Ez egybevág a friss trendekkel: noha 2022-ben az elemzőházak sorra módosították felfelé az orosz gazdaságról szóló előrejelzéseiket (mind 2022-re, mind 2023-ra, a vártnál enyhébb recessziót vártak), az utóbbi időben – főleg az energiapiaci fejlemények fényében – sorra módosítják le a 2023-as előrejelzést.

Nézzük meg a GDP-t részletesen

A Fitch Solutions az elemzésében az egyes GDP-összetevőket is megnézi Oroszországra vonatkozóan. Ezeket mi csak összefoglaló jelleggel említjük, azzal a megjegyzéssel, hogy – bár nagyon eltérő mértékben – mindenütt azt látjuk, hogy a 2023-as jelentős romlást kis javulás követi, de a következő években egyik komponens növekedése sem éri el majd a háború előtti szintet.

A fogyasztás tavaly 4,1%-kal csökkenhetett a 2021-es 9% feletti növekedés után, amely idén további 0,8%-kal eshet, és a következő években 1,5-2% körüli növekedést vár az intézet. A Fitch Solutions emlékeztet, hogy a háztartások mérlegét már a háború előtt is több ütés érte (a 2015-16-os recesszió, koronaválság például), most pedig a magas inflációval is szembesülnek. A fogyasztást visszaveti az orosz bankokat ért szankciósorozat és a 20%-os alapkamat is, az általános gazdasági gyengülés éreztetni fogja a hatását a fogyasztáson.

A kormányzati vásárlások 2022-ben 3,5%-kal nőttek, idén viszont 1,5%-kal csökkennek majd az elemzőintézet becslése szerint. A tavalyi emelkedést a háborús kiadások fűtötték, és az idei csökkenés is átmeneti lehet, 2024-ben ugyanis elnökválasztás lesz (erre az évre 4,5%-os éves növekedést vár a kormányzati vásárlásokban az intézet). Ez az emelkedés sem lesz viszont fenntartható, 2026-ban újra csökkenhet éves szinten a kormányzati vásárlások volumene. Összességében viszont a kormányzati kiadások csak kis mértékben járulnak hozzá a GDP-növekedéshez a következő években.

A beruházások elképesztő mértékben, 25%-kal estek vissza 2022-ben. Idén már növekedés várható éves bázison, de az 1,5%-os növekedési prognózis után a beruházások mértéke még mindig nagyon mélyen a háború előtti szint alatt lesz, és az előrejelzési horizonton nem is látszik még megközelítő kilábalás sem. A Fitch Solutions szerint már egy esetleges béke sem hozná el a beruházások korábbi szintjének visszaállását, és a nagyszabású kormányzati tervek is csak csalódáskeltően kis növekedést eredményeznek majd a beruházásokban, amelyek súlya csökken a GDP-n belül. A beruházások kulcsfontosságúak a potenciális növekedés, azaz az ország jövőbeli kilátásai szempontjából.

A nettó export 2022-ben jelentős növekedést mutatott (egyedül a 4 komponens közül), és ez még 2023-ban is kitarthat: a tavalyi 11,1%-os növekedés után idén 8,1% lehet a növekedés. Ugyanakkor ez sem egy örömteli dolog orosz szempontból, ezt ugyanis főleg nem az export növekedése, hanem az import jelentős csökkenése okozza. Az import zuhanása kellett ahhoz is, hogy 2022-ben elmaradjon a nagyon mély recesszió. A külkereskedelmi egyenleg kilátásai attól függnek, hogy a nemzetközi szankciók meddig maradnak érvényben, de a Fitch Solutions úgy kalkulál, hogy az import még 2024-ben is jócskán elmarad a háború előtti szinttől. Amennyiben Oroszország nem tudja diverzifikálni a gazdaságát, csökkentve az energiahordozóktól függését, akkor az exportkilátások sem túl rózsásak az elemzőintézet szerint.

Költségvetés is megszenvedi

A Fitch Solutions szerint a háború és a szankciók hosszú távú következményekkel járnak az orosz költségvetési pozícióra nézve, a fiskális helyzet nagyban függ majd a továbbiakban is az energiapiaci folyamatoktól, és fiskális konzervativizmus lesz majd jellemző. Az államadósság ennek ellenére alacsony marad a nyugati fejlett országokhoz képest, már csak azért is, mert az orosz kötvényekért nem annyira tolonganak a befektetők a szankciók miatt.

A költségvetési hiány még pár évig fennmarad az elemzőintézet előrejelzése szerint.

Egészen pontosan átlagosan 0,8%-os GDP-arányos államháztartási hiányt vár a Fitch Solutions a következő évekre Oroszországban 2023 és 3032 között. Emlékeztetnek, a kétezres évek elején, amikor az olajárak magasak voltak és a gazdaság is nőtt, a költségvetés többlete átlagosan 3,2% volt. Ennek hatására akkor a kormány szociális költekezésbe kezdett, és fiskális tartalékokat képzett. A költségvétési bevételek továbbra is legfőképp az olajeladásokból érkeznek majd, összességében pedig a visszaeső gazdaság és a hosszabb távon alacsony potenciális növekedés miatt a költségvetés bevételei sem tudnak jelentősen növekedni. A Fitch Solutions arra számít, hogy a kormány az energiaszektorra kivetett adók emelésével próbálhatja javítani a költségvetési pozícióját.

Előrejelzés az orosz költségvetés egyenlegéről (oszlop, jobb) és az államadósságról (vonal, bal). Forrás: Fitch Solutions

A gyors növekedés és a magas energiaárak éveiben az orosz államadósság gyorsan mérséklődött: 2008-ban a GDP 8%-ára csökkent a 2008-as 60%-ról. Az orosz kormány a koronaválság idején is fiskálisan konzervatív maradt, és a Fitch Solutions arra számít, hogy a nagyszabású gazdaságélénkítő tervek ellenére a fiskális konzervativizmus a következő évtizedben is fennmarad, kivéve 2022-2024-et, amikor az elnökválasztás előtt jelentős költekezés várható.

Az orosz költségvetési bevételek és kiadások alakulása, előrejelzés. Forrás: Fitch Solutions.

A Fitch Solutions szerint 2023-ban a GDP-arányában 2,5%-os lesz az államháztartási hiány, amelyet jövőre 1,7%-os hiány követ majd. Még 2025-ben is hiánnyal zárhat a büdzsé, ekkor 0,7%-os lehet GDP-arányosan a deficit, majd fokozatos növekedésre számítanak: 2032-re 3% felett lehet már a többlet (gyorsan tegyük hozzá ismét: az ennyire hosszú előrejelzéseket kiemelt bizonytalanság övezi). Az államadósság eközben idén 20% fölé nő a 2021-es 17,4%-ról, de 2032-re újra 17%-ra mérséklődhet.

A cikkben hivatkozott Fitch Solutions nem azonos a hitelminősítést végző Fitch Ratings-szel. A két intézet eltérő adatbázist használ, nem egyezik az elemzőgárdájuk, és a Fitch Solutions elemzései semmilyen mértékben nem gyakorolnak hatást a Fitch Ratings döntéseire. A fent hivatkozott elemzések január közepén készültek.

